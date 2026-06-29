Un sabroso adelanto de lo que vendrá: los chefs de Vigo Seafest muestran las elaboraciones que se podrán disfrutar en la cita culinaria

Tiempo de descuento. Tan solo queda poco más de una semana para que la ciudad olívica se vuelva a convertir un año más en la capital del mar. La séptima edición del Festival ARVI do Peixe - Vigo SeaFest arranca el próximo jueves 9 de julio en los Jardines de Montero Ríos y se extenderá hasta el domingo. Pero los fogones ya se empiezan a calentar y algunos ya pudieron probar un entrante de los sabores que protagonizarán esta nueva entrega de entrada gratuita.

Los chefs presentaron este lunes en el Real Club Náutico de Vigo sus elaboraciones en una degustación a la que acudieron distintas autoridades, como la conselleira do Mar, Marta Villaverde, o el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Los asistentes pudieron saborear en primicia las variadas propuestas de los diferentes artistas gastronómicos que participan este año en el evento organizado por la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI).

El público podrá disfrutar de las creaciones de 14 cocineros gallegos, que competirán por elaborar la mejor tapa de la edición, en un programa que incluye una diversa oferta gastronómica, musical y deportiva. El padrino del festival será el reconocido chef Manuel Costiña, del restaurante Retiro da Costiña en Santa Comba (A Coruña). El cocinero cuenta con dos Estrellas Michelin y otros tantos Soles Repsol entre sus numerosos premios vinculados a su trayectoria profesional. Además, Costiña será uno de los miembros del jurado del concurso gastronómico Fish&Beer 1906. El veredicto final se dará a conocer el domingo a partir de las 19 horas en uno de los momentos más esperados de la cita.

Una amplia y variada oferta

La feria aspira a acercar la cultura marinera a todas las edades. Para ello, la propuesta de este año incluye actividades deportivas, como basket 3x3, waterpolo y bautismos de mar, así como distintos talleres de confección de redes de pesca, cuentacuentos o grabados ecológicos. Un conjunto de planes gratuitos, pero de aforo limitado, entre los que también se encuentran visitas a barcos destacados.

La oferta se completa con conciertos musicales y sesiones de DJs. Mambas Negras abre una edición en la que también actuarán MoOom AtlánticA, Néstor Pardo o LesuiteBand, entre otros artistas.

Los chefs

La lista de personas cocineras que participan en esta nueva edición está encabezada por Jonathan Mota, de Mijo Minibar; Jimena Meije, de María Manuela; Manuel Antón, de Costera MX; y Mauro Barreiro, de Konvini, nombres con peso propio en la escena gastronómica local. A ellos se suman Pedro Méndez, de Vacaloura by Trepia; Miguel Gómez, de El Temporal; Adrián Santalices, de Paparrúa; Alberto Díez y Olfa Abidi, de Güóc; Javier Salgado, de La Tula Bouzas; Rebeca Guede, de La Orensana; Yolanda Díez, de Living Cocina Viva; Alejandro Nieto, de Taverna Chao; Cristian Arce, de Pintxoteca Mar; y Gonzalo Álvarez, de As Cunchas.