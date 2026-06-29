Renfe cifra en un 3% el seguimiento de la primera jornada de huelga del Sindicato Ferroviario, sin afecciones en Vigo

Con la consigna de que «nadie quede en tierra» en el inicio de la primera gran Operación Salida del verano, Renfe ha capeado la primera jornada de huelga del Sindicato Ferroviario de este lunes 29 de junio. La operadora pública ha mantenido su oferta en trenes de Media y Larga Distancia en la comunidad, evitando así la supresión de 13 servicios con origen y destino Vigo. «Es importante destacar que Renfe no ha cancelado ningún servicio, sino que un porcentaje muy reducido de los que quedaban fuera de los mínimos decretados por el Ministerio se han visto afectados por la huelga», explican desde la operadora pública respecto a las 320 circulaciones excluidas de esa parrilla.

Según las cifras de la compañía el seguimiento en el turno matinal ha sido de un 3% de los trabajadores, cifra que casi duplica el porcentaje a nivel nacional. No obstante, la programación de dobles composiciones en algunas frecuencias y la reordenación de los turnos han hecho posible mantener la normalidad en las estaciones. En el caso vigués estaba previsto suspender 11 regionales desde Guixar y las dos frecuencias de Avlo con Madrid, si bien es cierto que todas ellas circularon.

Motivos de la huelga y reacciones

La de este lunes fue la primera de las dos jornadas de huelga convocadas por esta central, estando la segunda prevista para el miércoles 15 de julio. Entre los motivos de la misma están el proceso de búsqueda de un socio estratégico para la filial de Renfe Mercancías, así como el mantenimiento de la serie 333.3 o la carga de trabajo en algunos talleres.

Para Renfe, el escaso seguimiento de estos paros y su prácticamente nula afectación en el servicio, evidencia que la huelga convocada por este sindicato minoritario no tenía fundamento. La compañía tacha de irresponsable la convocatoria por generar incertidumbre entre las personas viajeras.