Política local
El PP de Vigo critica la «cobardía» de Abel Caballero por ausentarse del pleno y evitar el caso Saltamontes
El PSOE tumba la moción de los populares para reclamar la comparecencia del alcalde vigués
La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, critica la «cobardía política» de Abel Caballero, ausente este lunes en el pleno en el que se ha reclamado su comparecencia para dar explicaciones tras la imputación de la concejala Patricia Rodríguez por el suceso mortal del Saltamontes. Una petición a la que se adhirió el BNG pero que fue rechazada con los votos en contra del PSOE. «Un alcalde no puede comparecer solo para anunciar la celebración de unas fiestas, para subirse al escenario con la Panorama o para presidir una tirada de fuegos artificiales. También tiene que hacerlo cuando en unas fiestas se produce una tragedia bajo la responsabilidad de su gobierno», ha remarcado. «Es su obligación como alcalde», ha insistido.
Durante su intervención en la sesión plenaria, la líder de la oposición ha lamentado que Caballero «sigue sin atreverse a reunirse con la familia de Iván –el vigués fallecido en el accidente mortal de las fiestas de Matamá– para trasladarle sus condolencias. Porque no se atreve a un enfrentamiento cara a cara. Ni siquiera teniendo la potestad de hablar cuando y cuanto quiera en este pleno», ha dicho.
Los populares querían que Caballero explicase las razones por las que sigue en su puesto la concejala de Seguridad. «Cuanto más intenta esconderse, más evidente resulta que no quiere responder a las preguntas que la ciudad se hace», añade Sánchez, que denosta la actitud del grupo socialista de «proteger al líder votando contra el derecho de los vigueses a recibir explicaciones de su alcalde».
Suscríbete para seguir leyendo
- Una madre denuncia sumas incorrectas en notas de la PAU tras las revisiones: «Por un error objetivo mi hija se queda sin Medicina»
- Varios disparos de origen desconocido alarman a dos familias de la parroquia viguesa de Lavadores
- 20 años de la gran victoria ciudadana contra la AP-9: así fue la lucha por el fin del peaje de Rande de los vecinos de O Morrazo
- Cumpleaños, amistad y cocochas de diez con la presencia de una leyenda del Celta
- Detenido en Vigo por tentativa de homicidio: asestó una puñalada próxima al corazón a otro hombre tras un partido de fútbol
- Las terrazas de Vigo se apuntan al 'culín break' del Mundial: así se vivió (y bebió) el España-Uruguay
- La Audiencia autoriza la adopción de una viguesa de 30 años por los tíos que la criaron desde bebé
- Hallan el cuerpo sin vida de una mujer anciana en un riachuelo en Vigo