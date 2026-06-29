El PP de Vigo critica la «cobardía» de Abel Caballero por ausentarse del pleno y evitar el caso Saltamontes

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, critica la «cobardía política» de Abel Caballero, ausente este lunes en el pleno en el que se ha reclamado su comparecencia para dar explicaciones tras la imputación de la concejala Patricia Rodríguez por el suceso mortal del Saltamontes. Una petición a la que se adhirió el BNG pero que fue rechazada con los votos en contra del PSOE. «Un alcalde no puede comparecer solo para anunciar la celebración de unas fiestas, para subirse al escenario con la Panorama o para presidir una tirada de fuegos artificiales. También tiene que hacerlo cuando en unas fiestas se produce una tragedia bajo la responsabilidad de su gobierno», ha remarcado. «Es su obligación como alcalde», ha insistido.

Durante su intervención en la sesión plenaria, la líder de la oposición ha lamentado que Caballero «sigue sin atreverse a reunirse con la familia de Iván –el vigués fallecido en el accidente mortal de las fiestas de Matamá– para trasladarle sus condolencias. Porque no se atreve a un enfrentamiento cara a cara. Ni siquiera teniendo la potestad de hablar cuando y cuanto quiera en este pleno», ha dicho.

Noticias relacionadas

Los populares querían que Caballero explicase las razones por las que sigue en su puesto la concejala de Seguridad. «Cuanto más intenta esconderse, más evidente resulta que no quiere responder a las preguntas que la ciudad se hace», añade Sánchez, que denosta la actitud del grupo socialista de «proteger al líder votando contra el derecho de los vigueses a recibir explicaciones de su alcalde».