Lois Pérez Leira denuncia una agresión física y verbal en un bar de Vigo al grito de: «¡Ahora vete a Venezuela, comunista de mierda!»
El escritor y activista, que ya puso los hechos en conocimiento de las autoridades, relata que fue increpado y golpeado por un individuo
«É unha agresión contra a convivencia democrática e o exercicio do libre pensamento», afirma
Lois Pérez Leira ha denunciado una agresión física y verbal sufrida este lunes al mediodía en un bar de Vigo por parte de un individuo que lo increpó al grito de «¡Ahora vete a Venezuela, comunista de mierda!». El escritor y activista, que ya puso los hechos en conocimiento de las autoridades competentes, relata que el agresor lo atacó físicamente, propinándole un golpe en el rostro, acción que solo pudo ser interrumpida, afirma, gracias a la intervención de los clientes presentes en el local.
«Como xornalista, presidente de A Esquerda de Vigo e activista comprometido coa realidade social, denuncio publicamente este ataque, o cal considero unha agresión directa non só contra a miña persoa, senón contra a convivencia democrática e o exercicio do libre pensamento. A intolerancia política non debe ter cabida na nosa sociedade; baixo ningunha circunstancia o uso da violencia debe ser tolerado como mecanismo de coacción contra quen mantemos unha postura crítica e un compromiso inquebrantable coa xustiza social e a solidariedade internacional, particularmente nestes momentos co pobo venezolano», indica.
«Este tipo de actos non son feitos illados, senón síntomas dun clima de odio que esixe unha resposta firme e colectiva», agrega Pérez Leira, que hace un llamamiento «á reflexión e á defensa dos dereitos fundamentais fronte a quen pretende impoñerse mediante a forza e o discurso de odio».
Suscríbete para seguir leyendo
- Una madre denuncia sumas incorrectas en notas de la PAU tras las revisiones: «Por un error objetivo mi hija se queda sin Medicina»
- Varios disparos de origen desconocido alarman a dos familias de la parroquia viguesa de Lavadores
- 20 años de la gran victoria ciudadana contra la AP-9: así fue la lucha por el fin del peaje de Rande de los vecinos de O Morrazo
- Cumpleaños, amistad y cocochas de diez con la presencia de una leyenda del Celta
- Detenido en Vigo por tentativa de homicidio: asestó una puñalada próxima al corazón a otro hombre tras un partido de fútbol
- Las terrazas de Vigo se apuntan al 'culín break' del Mundial: así se vivió (y bebió) el España-Uruguay
- La Audiencia autoriza la adopción de una viguesa de 30 años por los tíos que la criaron desde bebé
- Hallan el cuerpo sin vida de una mujer anciana en un riachuelo en Vigo