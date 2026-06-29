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Lois Pérez Leira denuncia una agresión física y verbal en un bar de Vigo al grito de: «¡Ahora vete a Venezuela, comunista de mierda!»

El escritor y activista, que ya puso los hechos en conocimiento de las autoridades, relata que fue increpado y golpeado por un individuo

«É unha agresión contra a convivencia democrática e o exercicio do libre pensamento», afirma

Lois Pérez Leira.

Lois Pérez Leira. / Cedida

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R. V.

Vigo

Lois Pérez Leira ha denunciado una agresión física y verbal sufrida este lunes al mediodía en un bar de Vigo por parte de un individuo que lo increpó al grito de «¡Ahora vete a Venezuela, comunista de mierda!». El escritor y activista, que ya puso los hechos en conocimiento de las autoridades competentes, relata que el agresor lo atacó físicamente, propinándole un golpe en el rostro, acción que solo pudo ser interrumpida, afirma, gracias a la intervención de los clientes presentes en el local.

«Como xornalista, presidente de A Esquerda de Vigo e activista comprometido coa realidade social, denuncio publicamente este ataque, o cal considero unha agresión directa non só contra a miña persoa, senón contra a convivencia democrática e o exercicio do libre pensamento. A intolerancia política non debe ter cabida na nosa sociedade; baixo ningunha circunstancia o uso da violencia debe ser tolerado como mecanismo de coacción contra quen mantemos unha postura crítica e un compromiso inquebrantable coa xustiza social e a solidariedade internacional, particularmente nestes momentos co pobo venezolano», indica.

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«Este tipo de actos non son feitos illados, senón síntomas dun clima de odio que esixe unha resposta firme e colectiva», agrega Pérez Leira, que hace un llamamiento «á reflexión e á defensa dos dereitos fundamentais fronte a quen pretende impoñerse mediante a forza e o discurso de odio».

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