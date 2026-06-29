Ledicia Costas regresa de la mano de Luis López al Vigo que inspira su literatura en ‘Minutos Extra’

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y la escritora viguesa y colaboradora de Faro de Vigo Ledicia Costas protagonizan el segundo episodio del podcast provincial Minutos Extra, una conversación en la que abordan la relación de la autora con Vigo, el futuro del gallego, el relato de las Rías Baixas y la recuperación del Cine Fraga.

En la charla, grabada en el Museo de Pontevedra y ya disponible en la plataforma DepoPlay, la escritora recuerda la importancia del Cine Fraga en su vida personal y cultural. «Como viguesa, las primeras películas que vi fueron en el Cine Fraga y allí fue la primera vez que pisé un escenario», afirma Ledicia Costas, distinguida con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Sobre la recuperación del inmueble por parte de la Diputación, señala que «era una pena ver ese símbolo de la ciudad dormido» y asegura que está deseando que «despierte» de nuevo.

Vigo también ocupa una parte central de la conversación. Costas explica la influencia de la ciudad en su obra y revela que, en su universo literario, aparece bajo otro nombre. «Vigo está siempre presente, pero le cambié el nombre, en lo literario se llama Merlo. Vigo es fantasía pura», apunta. La autora también habla del estilo que define parte de su escritura, el denominado dark riquiña: «Desde niña tengo debilidad por todo lo que tiene que ver con lo gótico, pero también riquiña porque entiendo la generosidad y la amabilidad como una manera de estar».

Durante el episodio, López y Costas conversan además sobre el relato de las Rías Baixas. La escritora considera que «es un relato que está muy bien contado» y subraya la presencia de su ciudad y del entorno en sus obras, tanto en las dirigidas al público infantil y juvenil como en las pensadas para lectores adultos.

Otro de los temas abordados es el gallego. Costas, que se define como neohablante, reivindica la importancia de mantener la transmisión de la lengua. «Soy neohablante y orgullosa porque llevé la lengua gallega a mi familia. Hay que agarrar la causa del gallego, es fundamental que no se rompa esa cadena de transmisión», defiende.

La conversación también incluye una referencia al Hematofesti, el festival que Ledicia Costas promueve en colaboración con la Diputación en homenaje a Miguel Ángel López, O Hematocrítico. La escritora señala que el evento «es motivo de orgullo» y destaca que nació para recordar a una persona que define como «una fiesta de persona». «Estoy muy contenta de que esté creciendo tanto y tan rápido», indica.

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El segundo episodio de Minutos Extra puede verse ya en la plataforma provincial DepoPlay y estará disponible próximamente en los canales de redes sociales de la Diputación.