El incremento de las pensiones en Vigo supera claramente al de los salarios en los últimos tres años

El envejecimiento de la población en Vigo es un hecho y eso, más allá del apartado puramente demográfico, tiene consecuencias en la estructura socioeconómica de la ciudad, con cada vez más vigueses que tienen en una pensión de la Seguridad Social su principal sustento económico. Así lo corroboran los últimos datos divulgados por el Instituto Galego de Estatística sobre los pensionistas a nivel municipal, que reflejan que casi 66.500 vecinos de la urbe olívica perciben una prestación pública (ya sea jubilación, incapacidad invalidez, viudedad o no contributiva), lo que supone prácticamente el 23% de la población censada. Se trata de un colectivo, además, que está viendo como sus nóminas mensuales se han revalorizado en los últimos años por encima de lo que han crecido los salarios, creciendo las pensiones un 42% más.

Es el resultado de cruzar las estadísticas de importe medio de las prestaciones y las bases de cotización de los afiliados al régimen general de la Seguridad Social, ambos a fecha del 31 de diciembre del año pasado. Según los datos publicados por el IGE, el importe medio de la pensión en Vigo se situó por primera vez por encima de la barrera de los 1.500 euros, en concreto 1.519,64, mientras que tres años antes, la cuantía era de 1.267 euros. Esto supone que en 36 meses, la cifra se haya incrementado un 20%.

Los sueldos de los trabajadores con residencia en Vigo también han crecido en los últimos ejercicios, aunque con una intensidad algo menor. Si en diciembre de 2022, la base de cotización media al mes por persona estaba ligeramente por debajo de los 2.000 euros brutos (1.993), tres años más tarde, esa cantidad está ya camino de los 2.300 euros al quedarse al cierre del pasado año en 2.274 euros, lo que supone un incremento en ese período del 14%.

La diferencia del 42% en el ritmo de crecimiento de pensiones y salarios se explica por las políticas aplicadas en el último lustro por el Gobierno central para revalorizar las prestaciones públicas, ya que la comparativa con el pasado refleja una revalorización más intensa desde 2020. Así, entre el año de la pandemia y 2025, la pensión media de los vigueses se incrementó más de un 28%, mientras que la subida entre 2015 y 2020 no llegó al 13% y la que hubo entre 2010 y 2015, coincidiendo con parte de la etapa más dura de la crisis económica, fue de apenas el 8%.

Diferencias

Los datos publicados por el IGE permiten comprobar también las diferencias por sexos y grupos de edad en lo relativo a las pensiones que abona la Seguridad Social. Aunque no se ofrecen datos desglosados a nivel municipal por tipo de prestación, la mayoría de estas nóminas públicas se corresponden con las de jubilación, cuyo importe se calcula tomando como referencia las cotizaciones de los perceptores durante su vida laboral y, por ello, la brecha salarial que todavía existe tiene su equivalencia en el importe medio de la pensión. Perciben los hombres de promedio una cuantía 400 euros más elevada que las mujeres, 1.735 euros y 1.325, respectivamente. Todo ello pese a que, como en la población general, hay más pensiones con nombre femenino (34.975) que masculino (31.501).

El análisis por franjas de edad refleja también que, de las casi 66.500 prestaciones que abona mensualmente la Seguridad Social en Vigo, un 84% las perciben vigueses que ya han cumplido los 65 años. Un total de 24.509 pensiones son de vecinos de entre 65 y 74 años, el colectivo con el importe medio a recibir más elevado (1.706 euros), lo que demuestra que las nuevas pensiones de jubilación parten de una cantidad más elevada.

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Mientras, entre los pensionistas de entre 75 y 84 años el importe medio es de 1.602 euros y en los que ya han cumplido los 85 años, la cantidad se reduce a 1.311. El importe medio de las pensiones que cobran los vigueses de menos de 64 años se sitúa en 1.133 euros.