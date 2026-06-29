Gradiant prueba desde Vigo tecnologías para la futura identidad digital europea

El centro tecnológico Gradiant, con sede en Vigo, ha dado un paso adelante en el desarrollo de la futura identidad digital europea al completar la fase de validación en entornos reales del proyecto europeo TRUSTED, una iniciativa que busca reforzar la seguridad y la privacidad en el intercambio de datos dentro de la Unión Europea.

El proyecto, coordinado por la entidad gallega y financiado por el programa Horizon Europe, reúne a diez organizaciones de cinco países con el objetivo de desarrollar tecnologías que permitan a ciudadanos y entidades compartir información de forma segura, preservando el control sobre sus datos personales.

La validación se ha llevado a cabo mediante dos pilotos. El primero, desarrollado junto a la Fundación Cibervoluntarios, permitió poner a prueba una credencial digital de voluntariado con la participación de más de 70 personas de diferentes edades. Durante las sesiones se evaluó tanto el funcionamiento de una cartera digital capaz de almacenar y compartir credenciales verificables como la percepción de los usuarios sobre aspectos como la privacidad, la confianza y la facilidad de uso.

El segundo caso de uso se desarrolló en colaboración con el Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (Portugal) y estuvo centrado en el ámbito sanitario. En este piloto se validó una plataforma de aprendizaje federado para analizar datos clínicos relacionados con infecciones respiratorias como la gripe, la COVID-19 o el virus respiratorio sincitial (RSV), sin necesidad de trasladar la información de los pacientes fuera de los hospitales.

Esta tecnología permite entrenar modelos de inteligencia artificial de forma colaborativa entre distintas instituciones sanitarias, manteniendo siempre los datos bajo el control de cada organización y garantizando el cumplimiento de los requisitos de privacidad y protección de datos.

Según Gradiant, los resultados obtenidos demuestran la viabilidad de combinar identidad autosoberana, aprendizaje federado y tecnologías de preservación de la privacidad para impulsar los futuros espacios europeos de datos, uno de los pilares de la estrategia digital de la Unión Europea.

El avance del proyecto coincide con el despliegue de la futura Cartera Digital Europea, que los Estados miembros deberán ofrecer gratuitamente a sus ciudadanos antes de finales de 2026. A partir de 2027, tanto las administraciones públicas como determinadas empresas deberán aceptar este sistema para la identificación digital y el intercambio de credenciales verificables.

Noticias relacionadas

Los avances del proyecto fueron revisados esta semana durante la reunión del consorcio celebrada en Dortmund (Alemania), donde los socios analizaron los resultados obtenidos y definieron las próximas fases de desarrollo.