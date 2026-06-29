A Feira do Libro de Vigo reúne a veinte librerías y 200 autores

A Feira do Libro de Vigo, que se celebra del 1 al 7 de julio en la Praza de Compostela, reunirá a veinte librerías y más de 200 autores. La Federación de Librerías de Galicia ha organizado un extenso programa con presentaciones literarias, actividades infantiles y familiares, música, teatro, encuentros y firmas.

El escritor vigués Manuel Esteban, ganador del Premio Xeráis por A ira dos mansos, será el encargado del pregón, el 1 de julio a las 12 horas, con el que se dará por inaugurada estan nueva edición.

En esta edición, participarán Espazo Lector Nobel, Libraría Agrasar Monforte-Ribeira Sacra, Editorial Dos Acordes, Casa del Libro, Boadicea Malafera, Libraría Pedreira, Galgo Azul, Instituto de Estudios Vigueses, Libraría Feminista Lila, Libros del KO/Plasson de Bartleboom, Libraría Cartabón, Boulevard Libraría Edicións, A Gata Tola, Wells Libros, Aenea, Librería Uróboros, o Centro de Documentación e Recursos Feministas de Vigo, Libros para Soñar, Planeta Mozo, Editorial Elvira, Biblioteca Pública Municipal Xosé Neira Vilas, Mi Rincón Favorito, Librouro, Comics Vigo e Libraría Mendinho.

1 de julio

Además del pregón, habrá el taller infantil Isto non é un lobo, con Marc Taeger; la presentación de A muller de mentira, Premio García Barros 2026, por parte de Iria Collazo; un recital poético a dos voces protagonizado por María Lado y Corina Oproae; la actividad téxtil A cor da corda, con Estudo Cotobelo Tecedoras y Branca Trigo; y la presentación poética de Marcos de la Fuente.

A lo largo de la jornada participarán en firmas autoras y autores como Alba Regueiro, Rodrigo Carretero, Stella Maris González Balbuena, Mav Alonso, Pablo Carreiro, Bea Gregores, Lidia Pérez, Sandra Parente, Eduardo Baamonde, Alicia Savaxe, Nuria Díaz, María Nieto, Francesca da Silva, Pablo Vila, Carlos Amado, Samuel Ferro, Manuel Esteban e Francisco Castro.

2 de julio

Estará marcado por la música infantil de Paco Nogueiras, la actividad O xogo do Vigo pequeno con Ramón D. Veiga, una conversación sobre familias y vulnerabilidad con Victoria Pinal y Miguel Calvo, la presentación de la novela Otra cosa, de Danele Sarriugarte, junto a María Reimóndez, y una lectura dramatizada de O proceso / Apaga o cándil con Cándido Pazó, Avelino González e Marcos Orsi.

Las casetas recibirán, entre otros, a Juan Abalde, Pluma de Tojo, Zara Mist, Alexia Dotras, María Xosé Porteiro, Nubia Almandos, Reka Refojos, Samuel Ferro, Marta Villar, Alba Tomé, Luisa Abad, Ramón D. Veiga, Jorge Lamas Dono, Lucía Mojón, Artemis López, Carla Míguez, Victoria Pinal, Antonio Tizón, Nerea Cabaleiro, Loli Rodríguez, Ramón Trigo, Cati Calo, Manuel Bragado y Ana Vieitez.

3 de julio

La programación familiar contará con el espectáculo Contiario, de Pablísimo, además de la presentación de Contubernio Picacho, de Xaime Fandiño. También se presentará la nueva novela de María Oruña y Bruxas e Dragóns: Babá Iaga, con Ledicia Costas y Luismi Pérez.

Entre las firmas estarán Ana Vila González, Silvia de Pablos, Raquel Rodríguez Muñiz, Amara Castro, Sofía Brotóns, Jesús Vasconcellos Soliño, Valeria Mederer, Andrés Castro, Alexandre Senande, Clara Pino, María Solar, Alexandre Escribá, David Braña, Ángela Curro, Antón Reixa, Estela Gómez, Arantza Portabales, Alicia Jaraba, Xurxo Estévez, María Gil Molinos y Alberto Avendaño, entre otros.

4 de julio

Será una de las jornadas de mayor actividad. Ofrecerá el cuentacuentos participativo Historias que caben nunha maleta; una mesa redonda sobre novela negra con Ana Vieitez, Óscar Guzmán y Xaquín Núñez Sabarís; una conversación entre Ana Lena Rivera y Laura Portas; y un encuentro con Cecilia F. Santomé alrededor de su novela ganadora del Premio Blanco Amor.

Por las casetas pasarán autores como Francisco Narla, Pedro Feijoo, Xulio Gutiérrez, Gabriela González "Malaherba", Teresa Novoa, Pluma de Tojo, Val Eudoxia, María Rod y otros

5 de julio

Estará dedicado a la literatura familiar, a la narrativa contemporánea y a la poesía, con un espectáculo teatral de la compañía Pedras de Cartón, así como un encuentro entre Lucía Solla y Guada Guerra, la presentación de O país invisible, de Arturo Lezcano, y un recital poético con Mónica Caldeiro, Luis Valle, Ramón Romero y Samuel Merino.

Las firmas contarán con nombres como Óscar Reboiras, Andrea Nunes Brións, Leticia Citoula, Xulia Alonso, Julia Varela, Ulises Bértolo, Oriana Méndez, María Reimóndez, Rober Cagiao o Carmen Blanco Sanjurjo.

6 de julio

Se desarrollará el taller de cómic A debuxar con Marcopola; la presentación de la traducción gallega de Medea e Fedra de Séneca; un diálogo intergeneracional entre Fran Alonso y Valeria G. Caneda; la presentación de Os fabuladores, de José Ignacio Carnero; y una conversación alrededor de la obra de Antonio García Teijeiro.

Entre los autores participantes figuran Rodrigo Costoya, Santiago Díaz, Ismael Ramos, María Lado, Fran Alonso, Valeria G. Caneda, Miguel Calvo, Antonio García Teijeiro o Jacobo Fernández.

7 de julio

A Feira cerrará con un espectáculo familiar de Cris de Caldas; una nueva edición de lass Conversas Follas Novas entre Érica Esmorís e Rosa Aneiros; la presentación de A linguaxe extranxeira, de Brais Lamela; y una sesión de poesía de micro aabiertocoordinada por Branca Trigo.

En las casetas participarán, entre otros, Beto Luaces, Rosiña Carpintero, Sonia Mirón, Rena Ortega, Rosa Aneiros, Clara do Roxo, Sahira Rose, Diego Bará, María Couso y las autoras de Señoras en bicicleta