Las exenciones de la tasa de basura ahorrarán a los vigueses más de 460.000 euros en 2026

Los vecinos de Vigo que cumplen los requisitos económicos o sociales para quedar exentos del pago de la tasa de recogida de basura se ahorrarán este año 461.373 euros. El Concello ha concedido 3.751 exenciones para el padrón de 2026, una cifra ligeramente inferior a la del ejercicio anterior, cuando fueron 3.800, aunque el volumen de beneficiarios se mantiene estable y alcanza al 2,58% de las 145.476 inscripciones incluidas en el recibo.

La mayor parte de las ayudas corresponden a personas mayores. El colectivo más numeroso es el de mayores de 65 años que viven solos, con 1.481 exenciones, seguido de las personas con discapacidad, que suman 869 beneficios fiscales. También figuran entre los principales grupos las familias numerosas, con 343 recibos exentos, las personas que viven solas (302), los mayores de 65 años (209), las familias monoparentales (68) y las personas dependientes en distintas modalidades.

Respecto a 2025, el número total de exenciones baja en 49, al pasar de 3.800 a 3.751. Descienden especialmente las concedidas por situación general, familias numerosas y monoparentales, mientras que aumentan las vinculadas a personas con discapacidad y a mayores dependientes que viven solos.

Las exenciones se mantienen pese a que el recibo de la basura será más elevado este año para el conjunto de los contribuyentes. El Concello ha eliminado la bonificación sobre la parte variable de la tasa después de que en 2025 se superasen las 90.000 toneladas de residuos enviadas a Sogama, circunstancia que, según la ordenanza fiscal, hace desaparecer automáticamente el descuento. Así, únicamente seguirán sin pagar la tasa los hogares que tengan reconocida la exención por motivos de renta o por pertenecer a alguno de los colectivos protegidos.

La supresión de la rebaja sobre la cuota variable hará que los vigueses paguen este año 123,73 euros por una vivienda con entre uno y tres residentes, 131,23 euros si conviven entre cuatro y seis personas y 138,23 euros cuando el hogar supera los seis habitantes. En el caso de las viviendas sin ocupantes, el recibo será de 103,83 euros. Solo quedarán exentos del pago quienes tengan reconocida la bonificación del 100% por motivos de renta, además de los colectivos que cumplen los requisitos establecidos en la ordenanza municipal.

El padrón de la tasa de basura de 2026 asciende a 16,65 millones de euros y comprende 145.476 inscripciones, 410 más que el año anterior. Una vez descontadas las exenciones aprobadas, el Ayuntamiento prevé recaudar el resto del importe correspondiente al servicio de recogida y tratamiento de residuos.

El Concello de Vigo ha aprobado el padró de la tasa de basura para este año justo un mes después del fin de la huelga de los trabajadores de la recogida de residuos, que durante cuatro días llevaron a cabo un paro con el objetivo de conseguir mejoras laborales. Entre sus puntos principales, recoge el mantenimiento de la jubilación parcial, una subida salarial total del 10,5% en los cuatro años de vigencia del convenio (2026-2029) y un pacto para garantizar la actualización de sueldos al IPC en el siguiente pliego de condiciones del concurso, así como dos días más de asuntos propios. La concesionaria FCC planteaba en las reuniones previas una subida salarial muy alejada del IPC, referencia que reclamaba la parte social: 0% para este año, 1,5% para 2027 y 2028 y 2% en 2029. Y sin revisión salarial, lo que supondría que las nóminas crecerían muy por debajo del coste de la vida. Desde el comité nunca renunciaron a una actualización salarial vinculada al IPC real que finalmente aceptó la concesionaria.