Las enfermeras de práctica avanzada y las gestoras de casos se expanden en el Chuvi con doce profesionales

La figura de la enfermera de práctica avanzada (EPA) y de la gestora de casos se expande por el Área Sanitaria de Vigo. Ya son doce las profesionales que desempeñan estas funciones y se espera que sean más en los próximos meses. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) explica que, ante la «eficacia organizativa y asistencial de este nuevo modelo profesional y la satisfacción expresada por los pacientes», desde las Jefaturas de servicio están demandando a estas enfermeras para incorporarlas a sus equipos.

¿Qué son estas profesionales? La EPA es una experta en patologías y procesos concretos, lo que permite un abordaje integral del paciente, mejorando tanto los resultados en salud como la experiencia de los usuarios. Las hay, por ejemplo, en educación diabetológica, ostomías, accesos vasculares o enfermedad inflamatoria intestinal, entre otras.

Las gestoras de casos, por su parte, son enfermeras que desarrollan un papel clave en la gestión de flujos asistenciales, en la coordinación entre niveles y en la implantación de vías rápidas, reduciendo tiempos de espera, evitando duplicidades y optimizando recursos disponibles. Ya están integradas, por ejemplo, en las vías rápidas de cáncer de pulmón, en urología y oncología.

«La diferencia entre ambas figuras es que las EPA son expertas en un proceso clínico concreto, mientras que las gestoras de caso actúan más en el ámbito organizativo y de planificación para coordinar y agilizar pruebas y consultas. Son un enlace entre atención primaria, hospitalaria y sociosanitario», explica el supervisor del área de consultas, Luciano Sanromán.

Más profesionales

Defiende que la expansión de estas figuras tiene «un impacto directo en la organización sanitaria» y detalla que «refuerza el liderazgo en cuidados, integrando la enfermería de forma activa en equipos interdisciplinares y en la toma conjunta de decisiones clínicas y organizativas». «Gracias a su formación y su capacidad para aplicar la mejor evidencia científica en la práctica diaria, estas profesionales contribuyen a una atención más segura, más eficiente y verdaderamente centrada en la persona», resalta.

El Sergas prevé una nueva ampliación del número de profesionales en 2026 y 2027 como una «apuesta firme, planificada y estructurada por la consolidación de este modelo profesional» con una «inversión estratégica en calidad, innovación y sostenibilidad».