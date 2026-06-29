Las denuncias por violencia machista se disparan en Vigo un 60% y ya son cuatro diarias

El balance anual de 2025 ya había dejado un notorio aumento de casos, pero el experimentado en el primer trimestre de este 2026 ha sido extraordinario. La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vigo registró entre enero y marzo 413 denuncias, una media de cuatro diarias, la cifra, con diferencia, más alta de los últimos años: el aumento en un solo ejercicio fue de algo más de un 60%. Esta jurisdicción afrontó un cambio de calado hace nueve meses, al asumir la competencia de todos los delitos sexuales, haya o no relación de afectividad entre la víctima y el agresor. Pero, a la vista de las cifras que arrojan estos ilícitos, esta no es la única explicación de que el trabajo haya crecido de esta manera, porque han subido también otras figuras delictivas de las que habitualmente ya se instruían en el ámbito de la violencia machista.

Precisamente, la nueva competencia de delitos de agresión sexual y de otros como el acoso o la trata de mujeres con fines de explotación sexual ha derivado en que la sección judicial de violencia de género de Vigo cuente desde este año con dos magistrados, todo un hito tras casi dos décadas con un único juzgado. Junto a Pablo de San Mateo Morán, titular desde 2024 de la plaza 1, se incorporó hace un mes Juan Laborda Rodríguez, que se ha puesto al frente de la plaza 2, lo que ha permitido dividir el trabajo entre ambos en guardias semanales, algo clave para facilitar y agilizar la labor en una jurisdicción como ésta en la que todos los días pasan a disposición judicial detenidos y hay que celebrar juicios rápidos o resolver sobre órdenes de protección.

Mañanas «frenéticas»

Las estadísticas hechas públicas este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) arrojan que esta sección registró 521 asuntos en los primeros tres meses del año: 493 penales y 28 civiles. El número de denuncias fue de 413 y el de mujeres víctimas, 361. Llaman la atención estas cifras ya que son las más elevadas de los últimos años. Haciendo la comparativa con las denuncias, los datos son elocuentes: frente a las 413 actuales, en el primer trimestre de 2022 fueron 251, al año siguiente se registraron 255, en 2024 hubo 157 y el pasado 2025 se contabilizaron 253. En una reciente entrevista realizada por FARO a Pablo de San Mateo, el magistrado ya destacaba que la carga de trabajo había crecido y que las mañanas en esta sección son «frenéticas».

Evolución de los casos de violencia sobre la mujer en Vigo / Hugo Barreiro

Por tipología de delitos, a la cabeza están claramente los de lesiones y malos tratos (307) seguidos de los quebrantamientos de las órdenes de alejamiento y de prohibición de comunicación impuestas como medida cautelar o en sentencia (52). En tercer lugar se imponen ahora los delitos sexuales, que dieron lugar a 33 procedimientos judiciales. La Sección de Violencia sobre la Mujer ya tramitaba estos asuntos cuando se producían en el seno de una pareja o expareja, pero ahora se encarga de instruir todos los demás en los que la víctima sea una mujer adulta, sin necesidad de que exista una relación de afectividad con el investigado.

Esta competencia de los delitos sexuales está en vigor desde el pasado 3 de octubre como consecuencia de la Ley Orgánica 1/2025, más conocida como Ley de Eficiencia Procesal. En los casos en los que la víctima es menor de edad, en atención a lo dictaminado por el Tribunal Supremo la investigación corresponde a la Sección de Instrucción. Esta concreta cuestión dio lugar en Vigo durante los primeros meses a diferencias de criterio en cuanto a la competencia, pero esto ya fue aclarado en diversos autos judiciales por la Audiencia Provincial de Pontevedra.

«Repunte» entre los jóvenes

Los datos evidencian que, lejos de ir a menos, la violencia de género continúa al alza. Una cuestión que preocupa a jueces y fiscales es que está demasiado presente en la población joven, con un «claro repunte» en chicos de solo 18, 19 o 20 años que se visibiliza muchas veces a través de la denominada violencia digital: mediante el control o la difusión de información íntima a través de aplicaciones como WhatsApp y de redes sociales como Instagram o TikTok. Estas conductas también se ven en chavales todavía adolescentes, pero estos casos, al no haber alcanzado la mayoría de edad, son tramitados por el Juzgado de Menores.

Junto al notable aumento de casos, otro dato bastante llamativo que deja el balance del primer trimestre anual se refiere a la forma de terminación de los procedimientos que entran en esta sección. Hubo ejercicios en los que el número de asuntos que acababan en sobreseimiento provisional llegó a rozar el 70% del total debido a la falta de pruebas e indicios. En otros años este porcentaje se situó entre el 50 y algo más del 60%. En este 2026 la cifra de archivos judiciales es una de las más bajas que se recuerdan: de un 40,3%.