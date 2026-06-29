Ocio estival
Cuenta atrás para una de las fiestas de verano más esperadas en Vigo: Coia se prepara cuatro días de diversión con música y, al menos, una atracción de feria
Varios feriantes esperan todavía por los permisos del Concello para poder abrir sus instalaciones
Cuenta atrás para una de las fiestas del verano más esperadas en Vigo, en Coia, pero que, desde el trágico accidente en Matamá que acabó con la vida de un joven, ha tenido que lidiar con unas exigencias burocráticas muy exigentes, como el resto de celebraciones de estas características, a la hora de poder contar con atracciones de feria. En la presente edición, la comisión de fiestas de Coia confía en que el Concello conceda las autorizaciones a la mayoría de la treintena de solicitudes presentadas para ofrecer una alternativa de ocio a jóvenes y mayores, con una de ellas, el péndulo The King, que ya esta totalmente montada y con todos los papeles en regla para estar operativa.
Por el momento, el resto tendrán que esperar a que decidan los técnicos municipales si existe un estricto cumplimiento de la normativa autonómica que regula este tipo de atracciones para garantizar la plena seguridad. Lo que sí está confirmado es el programa que ha preparado este año la comisión de las fiestas de Coia, que arrancarán oficialmente el próximo sábado 4 de julio y se prolongarán hasta el martes día 7, con la música como principal protagonista. Los pasacalles darán el pistoletazo a cada una de las jornadas, con actuaciones también programadas de agrupaciones como la Peña Xuntanza, la Unión Musical de Valadares, Jazz Vigo, Banda Escola de Música de Beade, Banda de Música Ateneo de Bembrive o Club Deportivo Espiral Breaking Vigo.
El pregón de la edición de este año correrará a cargo de Amelia García Domínguez «Mely», mientras que también habrá tiempo para verbenas nocturnas cada uno de los días de la fiesta, con orquestas como El Combo Dominicano o la Panorama.
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