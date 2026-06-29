El Concello de Vigo censura el nuevo barrio que quiere crear la Xunta en Lavadores: «Es extraordinariamente deficiente, creen que estamos en el siglo XIX»

El plan de la Xunta para la creación de un nuevo ámbito urbanístico en Vigo, denominado oficialmente Proyecto de Interés Autonómico (PIA) Cantabria-Ramón Nieto-Santa Cristina, de 144.000 metros cuadrados se ha encontrado con el rechazo frontal del Concello vigués, que ha aprovechado el plazo de exposición al público del borrador del plan, un trámite necesario para lograr su validación ambiental, para elaborar una serie de alegaciones con las que busca que el Gobierno gallego modifique un plan «extraordinariamente deficiente, que está mal hecho y que debe elaborarse de forma absolutamente distinta, porque la Xunta se cree que estamos en el siglo XIX al pretender explotar el suelo sin modernidades», según defiende el alcalde de la ciudad olívica, Abel Caballero.

Entre las «reformas y muchísimas mejoras» que, a juicio del Concello, se deben incluir en el PIA destacan las relacionadas con la distribución del suelo dotacional, el plan de movilidad y su alineamiento con las directrices del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), dado que la previsión de la Xunta es que, una vez está desarrollado este ámbito, se instalen en él cerca de un mi millar y medio familias, al contemplarse la construcción de 1.454 viviendas en 16 bloques de edificios y 35 casas unifamiliares, de las que más del 95% serán protegidas.

«Las dotaciones que se incluyen en el borrador están divididas en varios espacios pequeños, en parcelas en los límites, mal comunicadas y con suelos con una orografía compleja, lo que complica la instalación de determinados equipamientos como polideportivos, centros de salud o de asociaciones», censura Caballero sobre el diseño del suelo dotacional previsto por la Xunta, al entender que no reúne las condiciones adecuadas para dar servicios adecuados a esas 1.500 familias.

En este sentido, el regidor recuerda que el PIA diseñado por la Xunta no tiene en cuenta las directrices del PXOM al plantear un incremento de la edificabilidad, pero no de suelo dotacional, espacios verdes o zonas libres, «lo que supondrá un déficit importantísimo al empeorar todo lo que el PXOM trataba de mejorar, eso sí, incrementando el número de alturas sin justificar esa necesidad» (se prevén hasta siete plantas en los edificios más altos).

Sobre la movilidad, el Concello pone deberes en sus alegaciones como la de mejorar la accesibilidad al colegio O Pombal, situado en una zona colindante al desarrollo urbanístico en marcha, pero también los tráficos que se generen en la relación con el resto de la ciudad, tanto a nivel rodado con los nuevos viales como a pie. «En la zona de contacto con Ramón Nieto, queremos que se amplíen las aceras, que se haga un mirador y un espacio de ocio adecuado, porque de nuevo la Xunta está racaneando en esto». Sobre las conexiones peatonales, apunta el consistorio la necesidad de mejorar la relación con Severino Cobras, Ramón Nieto y Martínez Garrido con escaleras mecánicas o ascensores.

Concluye Caballero sus críticas señalando que si no se incluyen modificaciones en el PIA, el nuevo barrio «será una isla, una zona aislada dentro de la ciudad, que es lo que parece que quiere la Xunta, espacios marginales».

Noticias relacionadas

El PIA de Cantabria-Ramón Nieto-Santa Cristina no es el único que el Gobierno gallego tiene en marcha en Vigo, ya que también está en marcha y en una fase administrativa más avanzada el elaborado para desarrollar el antiguo Ofimático, también en Lavadores. Aprobado inicialmente, contempla la creación de unas 2.000 viviendas, zonas verdes o una residencial juvenil. La otra gran actuación en materia de vivienda del Gobierno gallego se enmarca en Navia, donde está en marcha la construcción de varios edificios.