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Cerradas al baño varias playas de Vigo debido a un vertido de aguas fecales en la zona de Alcabre

Usuarios de los arenales han comentado que el olor era perceptible en la zona, si bien se desconoce por ahora exactamente el punto de vertido concreto

Las playas del Museo do Mar y Alcabre, afectadas.

Las playas del Museo do Mar y Alcabre, afectadas. / FDV

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Europa Press

La Policía Local ha prohibido el baño en varias playas de Vigo en la tarde de este lunes debido a un vertido «bastante fuerte» de aguas fecales en la zona de Alcabre.

Según fuentes de dicho cuerpo de seguridad, fue sobre las 15.00 horas cuando varias llamadas advirtieron a los agentes de la situación, desplazándose al punto los policías.

Una vez allí, los funcionarios informaron a los bañistas de lo ocurrido y prohibieron el baño en las playas de Alcabre y del Museo del Mar.

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Usuarios de los arenales han comentado que el olor era perceptible en la zona, si bien se desconoce por ahora exactamente el punto de vertido concreto.

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