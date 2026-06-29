Cerradas al baño varias playas de Vigo debido a un vertido de aguas fecales en la zona de Alcabre

La Policía Local ha prohibido el baño en varias playas de Vigo en la tarde de este lunes debido a un vertido «bastante fuerte» de aguas fecales en la zona de Alcabre.

Según fuentes de dicho cuerpo de seguridad, fue sobre las 15.00 horas cuando varias llamadas advirtieron a los agentes de la situación, desplazándose al punto los policías.

Una vez allí, los funcionarios informaron a los bañistas de lo ocurrido y prohibieron el baño en las playas de Alcabre y del Museo del Mar.

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Usuarios de los arenales han comentado que el olor era perceptible en la zona, si bien se desconoce por ahora exactamente el punto de vertido concreto.