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Más de un centenar de autónomos salen a la calle en Vigo para denunciar la «asfixia» que sufren: «Pagamos cuotas aunque no cobremos»

La Plataforma Nacional por la Dignidad de los Autónomos 30N convocó una concentración este lunes en la Plaza de América para denunciar las cargas económicas que sufre el colectivo y exigir una reforma fiscal

Más de un centenar de autónomos protestaron frente a la sede de la delegación de Hacienda

Más de un centenar de autónomos protestaron frente a la sede de la delegación de Hacienda

Alba Villar

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Jose Antepazo

Vigo

Más de un centenar de autónomos y autónomas se concentraron este lunes frente a la Delegación de Hacienda en Vigo en una de las manifestaciones que la Plataforma Nacional por la Dignidad de los Autónomos 30N convoca en diferentes ciudades de España.

Con un guante rojo en la mano y la mayoría vestidos de negro, tal y como había solicitado la organización, las personas trabajadoras por cuenta propia se citaron a las 10 horas en la Plaza de América para defender sus derechos y denunciar la «asfixia» que sufre el sector. «Más de la mitad de los autónomos ganamos menos de 900 euros al mes y pagamos cuotas aunque no cobremos», proclamaban desde la entidad.

Al grito de frases como «Hacienda escoita, autónomos en loita», denunciaban unas cargas económicas cada vez mayores y una sensación general de abandono institucional. Reclamaban condiciones más justas y sostenibles, el cumplimiento de las leyes y que se impulsen medidas «que permitan trabajar con dignidad». Ponían de ejemplo la gestión en los trámites del cese de actividad: «El 58% de las solicitudes son denegadas». Hacían así alusión a una reforma fiscal, acceso a beneficios sociales y una mayor protección ante la precariedad laboral.

Vigo, Delegación de Hacienda. Protesta de autónomos

Parte de los asistentes a la protesta en frente de la Delegación de Hacienda, en Vigo. / Alba Villar

«Mientras trabajamos, otros deciden; mientras otros pagamos, otros callan», criticaba el autónomo Carlos Alves en las redes sociales de la plataforma nacional en un mensaje, junto a otros compañeros, para incitar al resto de trabajadores por cuenta propia a unirse a la reivindicación.

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«Apretaremos y apretaremos hasta que nuestros políticos y funcionarios de Hacienda que aplican estas injusticias sean conscientes de este maltrato que sufrimos y del daño humano que hay detrás de cada casa y de cada autónomo que lucha por salir adelante», advertía el portavoz de la plataforma en la concentración. Los asistentes expresaron su intención de «seguir en la lucha» y continuar con las protestas, despidiendo la cita gritando varias veces al unísono «volveremos».

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