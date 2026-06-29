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Bolaños traslada a Caballero que el Real Decreto que contempla el octavo juez instructor es «inminente»

Tras recibirse el informe del Poder Judicial, ya está en elaboración la versión «definitiva» del texto legal

Una de las concentraciones celebradas en Vigo contra la eliminación de Instrucción 8.

Una de las concentraciones celebradas en Vigo contra la eliminación de Instrucción 8. / ALBA VILLAR

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R. V.

Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, informó este lunes que tras reunirse en Madrid con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, éste le trasladó que el Real Decreto que contempla la creación del octavo juez de Instrucción de Vigo ya está en proceso de elaboración de su «versión definitiva y final» y que será aprobado en las «próximas semanas».

El regidor avanzó que el ministerio ya recibió el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) relativo a dicho decreto, por lo que, completado este preceptivo trámite, su aprobación será «inminente». Caballero mostró su «plena satisfacción» por la decisión de Justicia de «restituir» a la ciudad olívica la plaza de Instrucción 8, que fue eliminada en 2025 para convertirla en la segunda de Violencia sobre la Mujer, y garantizó que «seguirá atento» de cara a hacer pública la anunciada aprobación del texto legal.

El proyecto de Real Decreto al que se refiere el alcalde contempla la creación de 500 nuevas unidades judiciales en toda España. En lo que se refiere a Vigo, junto a la plaza del octavo juez instructor, cuya desaparición causó polémica e indignación en la ciudad, también prevé otros tres nuevos magistrados para la Sección Civil del Tribunal de Instancia, debido al fuerte aumento de litigiosidad experimentado en los últimos años en esta jurisdicción por los pleitos hipotecarios, los de las tarjetas revolving y los impulsados por los fondos buitre.

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Guardias

A día de hoy, tras eliminarse recientemente la medida de refuerzo como consecuencia de la marcha a Madrid de una de las juezas titulares, la Sección de Instrucción solo cuenta con siete magistrados/as, lo que ha obligado a reorganizar las guardias semanales y a redistribuir los asuntos de la plaza eliminada entre estos jueces y el nuevo de Violencia sobre la Mujer.

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