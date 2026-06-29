Una avería en la subestación eléctrica de Balaídos apaga calles de su entorno hasta Praza América
La caída del suministro afectó a zonas de Balaídos, Matamá, Coruxo, Navia y Praza de América
La interrupción en el suministro dejó inoperativos la red semafórica y los cajeros automáticos
Una avería en la subestación eléctrica de Balaídos ha generado un «apagón» que ha afectado distintos barrios de su entorno hasta Praza América este mediodía.
El suministro se interrumpió a las 11.53 horas y, según explica Naturgy, además «se han producido cortes puntuales» al realizar las maniobras para localizar la incidencia.
La caída abarcó, según apunta la compañía eléctrica, a zonas de Balaídos, Matamá, Coruxo, Navia y Praza de América. Su duración ha sido distinta según el lugar, así por ejemplo, en las calles de Florida y Fragoso ha sido de unos 20 minutos.
La red semafórica y los cajeros automáticos también permanecieron inoperativos.
«La avería está ya localizada y aislada, y se está terminando de recuperar el servicio de los clientes», apuntan a mediodía desde la compañía eléctrica. Progresivamente se ha ido restableciendo en servicio hasta que pasadas las 14 horas se declaró recuperada la totalidad del servicio. Sin embargo, Naturgy no ha facilitado el número total de clientes afectados por la incidencia.
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