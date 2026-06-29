Una avería en la subestación eléctrica de Balaídos apaga calles de su entorno hasta Praza América

Una avería en la subestación eléctrica de Balaídos ha generado un «apagón» que ha afectado distintos barrios de su entorno hasta Praza América este mediodía.

El suministro se interrumpió a las 11.53 horas y, según explica Naturgy, además «se han producido cortes puntuales» al realizar las maniobras para localizar la incidencia.

La caída abarcó, según apunta la compañía eléctrica, a zonas de Balaídos, Matamá, Coruxo, Navia y Praza de América. Su duración ha sido distinta según el lugar, así por ejemplo, en las calles de Florida y Fragoso ha sido de unos 20 minutos.

La red semafórica y los cajeros automáticos también permanecieron inoperativos.

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Los puntos afectados por la avería registrada en la subestación eléctrica de Balaídos este mediodía. / UFD

«La avería está ya localizada y aislada, y se está terminando de recuperar el servicio de los clientes», apuntan a mediodía desde la compañía eléctrica. Progresivamente se ha ido restableciendo en servicio hasta que pasadas las 14 horas se declaró recuperada la totalidad del servicio. Sin embargo, Naturgy no ha facilitado el número total de clientes afectados por la incidencia.