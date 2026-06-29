Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora VenezuelaDependencia GaliciaConflictos docentesReto viviendaBandas latinasPlus Bomberos XuntaCelta: deberes pendientes
instagramlinkedin

Una avería en la subestación eléctrica de Balaídos apaga calles de su entorno hasta Praza América

La caída del suministro afectó a zonas de Balaídos, Matamá, Coruxo, Navia y Praza de América

La interrupción en el suministro dejó inoperativos la red semafórica y los cajeros automáticos

La Avenida do Fragoso sin la red semafórica operativa debido a una incidencia en la estación de Balaídos, esta mañana.

La Avenida do Fragoso sin la red semafórica operativa debido a una incidencia en la estación de Balaídos, esta mañana. / Edgar Melchor

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Patricia Pedrido Davila

Una avería en la subestación eléctrica de Balaídos ha generado un «apagón» que ha afectado distintos barrios de su entorno hasta Praza América este mediodía.

El suministro se interrumpió a las 11.53 horas y, según explica Naturgy, además «se han producido cortes puntuales» al realizar las maniobras para localizar la incidencia.

La caída abarcó, según apunta la compañía eléctrica, a zonas de Balaídos, Matamá, Coruxo, Navia y Praza de América. Su duración ha sido distinta según el lugar, así por ejemplo, en las calles de Florida y Fragoso ha sido de unos 20 minutos.

La red semafórica y los cajeros automáticos también permanecieron inoperativos.

Noticias relacionadas

Los puntos afectados por la avería registrada en la subestación eléctrica de Balaídos este mediodía.

Los puntos afectados por la avería registrada en la subestación eléctrica de Balaídos este mediodía. / UFD

«La avería está ya localizada y aislada, y se está terminando de recuperar el servicio de los clientes», apuntan a mediodía desde la compañía eléctrica. Progresivamente se ha ido restableciendo en servicio hasta que pasadas las 14 horas se declaró recuperada la totalidad del servicio. Sin embargo, Naturgy no ha facilitado el número total de clientes afectados por la incidencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una madre denuncia sumas incorrectas en notas de la PAU tras las revisiones: «Por un error objetivo mi hija se queda sin Medicina»
  2. Varios disparos de origen desconocido alarman a dos familias de la parroquia viguesa de Lavadores
  3. 20 años de la gran victoria ciudadana contra la AP-9: así fue la lucha por el fin del peaje de Rande de los vecinos de O Morrazo
  4. Cumpleaños, amistad y cocochas de diez con la presencia de una leyenda del Celta
  5. Detenido en Vigo por tentativa de homicidio: asestó una puñalada próxima al corazón a otro hombre tras un partido de fútbol
  6. Las terrazas de Vigo se apuntan al 'culín break' del Mundial: así se vivió (y bebió) el España-Uruguay
  7. La Audiencia autoriza la adopción de una viguesa de 30 años por los tíos que la criaron desde bebé
  8. Hallan el cuerpo sin vida de una mujer anciana en un riachuelo en Vigo

Una avería en la subestación eléctrica de Balaídos apaga calles de su entorno hasta Praza América

Una avería en la subestación eléctrica de Balaídos apaga calles de su entorno hasta Praza América

Más de un centenar de autónomos salen a la calle en Vigo para denunciar la «asfixia» que sufren: «Pagamos cuotas aunque no cobremos»

Más de un centenar de autónomos salen a la calle en Vigo para denunciar la «asfixia» que sufren: «Pagamos cuotas aunque no cobremos»

Las enfermeras de práctica avanzada y las gestoras de casos se expanden en el Chuvi con doce profesionales

Seis reformas en marcha en el Casco Vello de Vigo para habilitar más de una veintena de viviendas

Seis reformas en marcha en el Casco Vello de Vigo para habilitar más de una veintena de viviendas

A Feira do Libro de Vigo reúne a veinte librerías y 200 autores

A Feira do Libro de Vigo reúne a veinte librerías y 200 autores

El PP de Vigo critica la «cobardía» de Abel Caballero por ausentarse del pleno y evitar el caso Saltamontes

El PP de Vigo critica la «cobardía» de Abel Caballero por ausentarse del pleno y evitar el caso Saltamontes

Vigo reclama a la Xunta tres millones al año «como ciudad más poblada de Galicia» y fondos para Peinador

Vigo reclama a la Xunta tres millones al año «como ciudad más poblada de Galicia» y fondos para Peinador

Avempo invita a la ciudadanía a mojarse por la esclerosis múltiple este domingo

Avempo invita a la ciudadanía a mojarse por la esclerosis múltiple este domingo
Tracking Pixel Contents