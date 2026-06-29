Avempo invita a la ciudadanía a mojarse por la esclerosis múltiple este domingo

La Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple de Pontevedra (Avempo) celebra la campaña solidaria «Móllate pola Esclerosis Múltiple» por noveno año consecutivo en Vigo. Será este domingo, 5 de julio, en Bouzas, y su momento más esperado será el ya tradicional manguerazo solidario a cargo de los bomberos.

En el paseo marítimo, a la altura de la explanada frente a la playa de Adro, se desarrollará esta campaña de sensibilización social que tiene por objetivo acercar a la sociedad una enfermedad neurológica que afecta a más de 4.500 personas en Galicia. Es la única cita que se celebrará en toda la comunidad gallega.

El evento contará con pacientes y familiares de AVEMPO. Habrá una carpa informativa y se ofrecerán actividades para todos los públicos, conciertos y venta de merchandising. Todos los fondos recaudados se destinarán al mantenimiento de los servicios que la entidad ofrece en su sede, ubicada en Bouzas, a las personas afectadas por la enfermedad y sus familiares.

Programa

Los actos comenzarán a las 10.30 horas, con la actuación del grupo Cerne. A las 11.10 le seguirá The Canelita's y a las 12 será el turnode Simon's. El manguerazo solidario a cargo de los bomberos del Concello de Vigo será a las 13 horas.

Bien fresquitos, a las 13.45 será la presentación pública de la banda Dirty Coyote, que ofrecerá su primer concierto.

Estas cuatro bandas locales viguesas actuarán durante el «Móllate» de manera altruista. Desde AVEMPO, su presidenta, Lara González, agradece el apoyo de estos grupos musicales, al tiempo que, señala que afrontan «esta nueva edición del Móllate con mucha ilusión, pero, también, con la necesidad de seguir contando con el apoyo de la ciudadanía para mantener viva esta iniciativa».

En este sentido, González afirma que «cada persona que participa, colabora o simplemente se acerca a conocer la campaña está ayudando a construir una sociedad más consciente, más solidaria y más inclusiva».