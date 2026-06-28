Costas
Teis quiere rescatar del olvido la antigua Praia da Manquiña
La limpieza organizada por un grupo de voluntarios ha sido un paso más para reclamar la renaturalización de este arenal
La plataforma Voces polo litoral de Teis convocó este domingo una limpieza voluntaria en la Praia da Manquiña con un doble objetivo: retirar los residuos de la zona y y desenterrar del olvido no que en otro tiempo fue un arenal.
Los organizadores explican que la playa se encuentra degradada desde hace tiempo y que la situación empeoró tras la retirada, en marzo de 2025, de unas chabolas utilizadas por marineros. Según denuncian, después de aquella actuación quedaron numerosos restos abandonados en el entorno. «Hicimos varios escritos al Concello para que procediese a la limpieza de la zona litoral, sin resultados», señalan desde la plataforma.
La iniciativa se plantea también como un primer paso simbólico para reclamar la recuperación de la Praia da Manquiña, también conocida como Praia do Espiñeiro. Los vecinos sostienen que bajo las piedras acumuladas en la zona sigue existiendo arenal y recuerdan que ya trasladaron a Costas la posibilidad de renaturalizar este espacio. Según indican, técnicos del organismo realizaron una inspección y la playa fue incluida en una lista de proyectos.
Voces polo litoral de Teis insiste en que la recuperación completa excede la capacidad de una limpieza vecinal. En la zona hay residuos peligrosos vinculados a la actividad industrial desarrollada en el pasado por Astilleros Vulcano, que no pueden ser retirados por voluntarios. Por eso, reclaman que Concello, Costas y el resto de administraciones implicadas asuman el cuidado y la recuperación de este tramo del litoral de Teis.
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