Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plus Bomberos XuntaÚltima hora VenezuelaAudiencia Viguesa 30 añosCoste de los conciertosApuñalamiento mortal CoruñaDisparos en LavadoresFilmin compra la viguesa Elástica
instagramlinkedin

Parroquias

Luisa Sánchez participa en la 36ª Fiesta del Socio de Cabral

Luisa Sánchez, en el centro, durante el evento

Luisa Sánchez, en el centro, durante el evento / FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, participó este domingo en la Fiesta del Socio de Cabral, una celebración que volvió a reunir a numerosos vecinos y vecinas de la parroquia.

Durante la comida organizada por la asociación vecinal, la representante provincial en Vigo destacó el arraigo de una cita que alcanza su trigésima sexta edición manteniendo una amplia aceptación entre las personas vinculadas a la entidad.

Noticias relacionadas

Sánchez puso en valor la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer la convivencia y mantener vivo el tejido social de las parroquias viguesas, subrayando el papel de las asociaciones vecinales en la dinamización de la vida comunitaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una madre denuncia sumas incorrectas en notas de la PAU tras las revisiones: «Por un error objetivo mi hija se queda sin Medicina»
  2. Una fuerte granizada descarga en Chapela y Teis después de varias jornadas de tórrido calor
  3. Una niña de 10 años se golpea la cabeza tras romperse la tirolina de un parque en Vigo
  4. Detenido en Vigo por tentativa de homicidio: asestó una puñalada próxima al corazón a otro hombre tras un partido de fútbol
  5. 20 años de la gran victoria ciudadana contra la AP-9: así fue la lucha por el fin del peaje de Rande de los vecinos de O Morrazo
  6. Las terrazas de Vigo se apuntan al 'culín break' del Mundial: así se vivió (y bebió) el España-Uruguay
  7. O Berbés pierde su histórica corona: el puerto irlandés de Killybegs supera al de Vigo en facturación de pesca fresca
  8. García Mateo promete un liderazgo «firme e dialogante» para lograr una Universidad de Vigo «excelente, moderna e de alta calidade»

Luisa Sánchez participa en la 36ª Fiesta del Socio de Cabral

Luisa Sánchez participa en la 36ª Fiesta del Socio de Cabral

Lori Meyers: «Cambian los formatos, pero la música es música y siempre funciona»

Lori Meyers: «Cambian los formatos, pero la música es música y siempre funciona»

La Audiencia autoriza la adopción de una viguesa de 30 años por los tíos que la criaron desde bebé

La Audiencia autoriza la adopción de una viguesa de 30 años por los tíos que la criaron desde bebé

El BNG de Vigo propondrá la reprobación de Caballero en el Pleno por el caso Saltamontes

El BNG de Vigo propondrá la reprobación de Caballero en el Pleno por el caso Saltamontes

Marlena: «Sería maravilloso hacer alguna colaboración en galego»

Marlena: «Sería maravilloso hacer alguna colaboración en galego»

La Ecimat de la Universidad de Vigo cumple 20 años como infraestructura científica singular y de excelencia

La Ecimat de la Universidad de Vigo cumple 20 años como infraestructura científica singular y de excelencia

«Podrían haber impactado en cualquiera de nosotros»: varios disparos de origen desconocido alarman a familias de la parroquia viguesa de Lavadores

El «Liberty of the Seas» cierra un junio en Vigo con 31.000 cruceristas

El «Liberty of the Seas» cierra un junio en Vigo con 31.000 cruceristas
Tracking Pixel Contents