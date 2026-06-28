Luisa Sánchez participa en la 36ª Fiesta del Socio de Cabral

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, participó este domingo en la Fiesta del Socio de Cabral, una celebración que volvió a reunir a numerosos vecinos y vecinas de la parroquia.

Durante la comida organizada por la asociación vecinal, la representante provincial en Vigo destacó el arraigo de una cita que alcanza su trigésima sexta edición manteniendo una amplia aceptación entre las personas vinculadas a la entidad.

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Sánchez puso en valor la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer la convivencia y mantener vivo el tejido social de las parroquias viguesas, subrayando el papel de las asociaciones vecinales en la dinamización de la vida comunitaria.