Parroquias
Luisa Sánchez participa en la 36ª Fiesta del Socio de Cabral
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, participó este domingo en la Fiesta del Socio de Cabral, una celebración que volvió a reunir a numerosos vecinos y vecinas de la parroquia.
Durante la comida organizada por la asociación vecinal, la representante provincial en Vigo destacó el arraigo de una cita que alcanza su trigésima sexta edición manteniendo una amplia aceptación entre las personas vinculadas a la entidad.
Sánchez puso en valor la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer la convivencia y mantener vivo el tejido social de las parroquias viguesas, subrayando el papel de las asociaciones vecinales en la dinamización de la vida comunitaria.
- Una madre denuncia sumas incorrectas en notas de la PAU tras las revisiones: «Por un error objetivo mi hija se queda sin Medicina»
- Una fuerte granizada descarga en Chapela y Teis después de varias jornadas de tórrido calor
- Una niña de 10 años se golpea la cabeza tras romperse la tirolina de un parque en Vigo
- Detenido en Vigo por tentativa de homicidio: asestó una puñalada próxima al corazón a otro hombre tras un partido de fútbol
- 20 años de la gran victoria ciudadana contra la AP-9: así fue la lucha por el fin del peaje de Rande de los vecinos de O Morrazo
- Las terrazas de Vigo se apuntan al 'culín break' del Mundial: así se vivió (y bebió) el España-Uruguay
- O Berbés pierde su histórica corona: el puerto irlandés de Killybegs supera al de Vigo en facturación de pesca fresca
- García Mateo promete un liderazgo «firme e dialogante» para lograr una Universidad de Vigo «excelente, moderna e de alta calidade»