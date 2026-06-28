Lori Meyers: «Cambian los formatos, pero la música es música y siempre funciona»

Alfredo Núñez, Alejandro Méndez y Antonio López componen el grupo granadino Lori Meyers. Con una amplia trayectoria profesional, los artistas hacen un repaso por su carrera y por los cambios en el panorama musical tras actuar en el Muelle de Trasatlánticos de Vigo.

¿Cómo ha sido su experiencia en el Galicia Fest?

Antonio: Muy buena. El escenario, el ambiente del público y el paisaje al lado del puerto está bastante guay. Hace tiempo que no veníamos a Vigo, así que supercontentos por todo.

Los festivales están en auge y van a tocar en varios este verano, ¿cómo viven los grupos esta dinámica?

Alejandro: Un festival es compartir. El público va a ver a muchos tipos de artistas y en los camerinos nos cruzamos con muchos amigos. Entonces, nos sentimos muy cómodos porque hemos sido un grupo que ha crecido con los festivales, pero también hacemos las salas cuando presentamos discos. Hemos hecho un poco la carrera a la vez que los festivales han ido creciendo en España.

La pregunta del millón: ¿festivales o salas?

Alfredo: La sala siempre es un concierto mucho más íntimo y en los festivales hay un poco más de amalgama de gente que viene a descubrir grupos y canciones que a lo mejor desconocía. Nos quedamos con los dos. Se disfrutan de forma muy diferente, incluso la magia de la música sale de forma diferente tanto en una sala como en un festival. Nosotros hemos crecido encima de un tablao y nos sentimos cómodos en cualquier lado.

¿Consideran que con todo el auge de los festivales se está perdiendo esa esencia de ir de gira en furgoneta?

Antonio: Nosotros seguimos yendo de gira en furgoneta. España es relativamente pequeña y te da tiempo en realidad a llegar.

Taburete y Lori Meyers ponen el broche en Vigo al Galicia Fest 2026 / Pedro Mina

Su primer disco fue en pleno bum digital y después se consolidaron en una época marcada por el uso de las redes sociales. ¿Cuál sería el principal obstáculo de Lori Meyers si naciese hoy?

Antonio: Lori Meyes lleva toda la vida encontrándose con cambios, pero es porque empezamos muy jóvenes y llevamos mucho tiempo. Hemos visto como nacía Photolog, algo que luego nadie utilizó. Cuando empezamos, no existían los lanzamientos digitales, era todo físico. Cambian los formatos, pero la música es música y siempre funciona.

Alejandro: Desde que hemos nacido, hemos vivido en épocas de mucho cambio digital.

Así es. Del CD al mp3 y al Spotify, ¿cuál fue el cambio al que más costó adaptarse?

Antonio: Por dinero, al Spotify. Es lo que menos paga, pero es una plataforma más con la que trabajamos y al mismo tiempo estamos orgullosos de participar en ella. Si hay que competir, se compite.

¿Hay algo que hubiesen hecho distinto a día de hoy?

Alejandro: Creo que hablar a posteriori de hacer algo diferente es un error. Lo que haces es tomar decisiones cuando tienes problemas. A veces aciertas, a veces erras o te equivocas, pero estás en el sitio que estás gracias a esa suma de aciertos y errores. Hay que mirar para adelante intentando seguir por el camino que te marque la intuición. Lo importante es hacer las canciones y grabarlas. La gente las escucha y le da igual si te has vendido o no o si has tomado una decisión u otra. Creo que el tiempo pone las cosas en su sitio.

Público del Galicia Fest durante el espectáculo de Lori Meyers. / Pedro Mina

Hablando de acierto-error, ¿hay alguna canción en la que al principio no depositaban tanta confianza y después les haya sorprendido?

Alejandro: Emborracharme. Es que tiene cojones porque no la vimos venir Sabíamos que era una canción pegadiza, pero no la elegimos como primer single. Fue creciendo sola porque la gente la hizo suya.

Antonio: Es más importante ahora que en la época cuando salió.

Alfredo: Pasó algo igual con Alta fidelidad, pero es que Emborracharme sigue creciendo como si fuera un single actual.