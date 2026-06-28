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El «Liberty of the Seas» cierra un junio en Vigo con 31.000 cruceristas

Las previsiones de julio contemplan once escalas

El «Liberty of the Seas», atracado este domingo en el puerto de Vigo.

El «Liberty of the Seas», atracado este domingo en el puerto de Vigo. / Alba Villar

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Francisco Díaz Guerrero

El mega crucero estadounidense Liberty of the Seas echó el cierre este domingo al movimiento de buques de turismo del mes de junio en el puerto de Vigo. En total fueron 31.000 pasajeros y 10.000 tripulantes los que arribaron a la ciudad en nueve escalas.

Los últimos 4.000 cruceristas lo hicieron a bordo del colosal Liberty of the Seas que arribaron provenientes de Southampton dispuestos a disfrutar en Vigo de la primera parada de un recorrido ibérico de nueve noches, que se completa con visitas a Lisboa, Cádiz, A Coruña y Bilbao. Las previsiones de julio contemplan once escalas y más de 45.000 pasajeros a los que acompañarán no menos de 15.000 tripulantes.

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La actividad arranca el próximo miércoles con MSC Virtuosa y Ventura, que acercarán a unas 11.000 personas entre pasaje y tripulaciones

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