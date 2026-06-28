La huelga ferroviaria en Renfe cancelará 13 trenes en Vigo este lunes 29 de junio

El fin del curso escolar no cesará los contratiempos para los viajeros del Eje Atlántico. El Sindicato Ferroviario convoca este lunes 29 de junio la primera de las dos jornadas de huelga de 24 horas que ha anunciado, coincidiendo con la operación salida de las vacaciones de verano, y que mañana conllevará la cancelación de 320 trenes de Alta Velocidad, Larga y Media Distancia. En el caso de Vigo serán 13 las circulaciones suprimidas según los servicios mínimos publicados por el Ministerio de Transportes.

Los Regionales que parten de la estación de Guixar serán los más afectados al concentrar 11 cancelaciones. Las tres frecuencias diarias por sentido con Santiago de Compostela y cinco servicios con A Coruña —tres desde Vigo y dos desde la ciudad herculina— no están incluidos en la resolución ministerial. Esto también influye en las dos lanzaderas entre Vilagarcía de Arousa y la capital gallega que utilizan el mismo material.

En la estación de Urzáiz las afecciones llegan también a la ruta con Madrid. El Avlo —marca de bajo coste— en cada sentido no llegará a circular, limitándose la oferta en esta primera gran operación salida a los tres AVE por sentido. En cuanto a la atención al cliente en las estaciones se establecen unos servicios mínimos del 36,84% en las dos terminales olívicas. Así, garantizan al menos tres personas en el turno matinal y cuatro en el vespertino en los canales de venta.

Trenes incluidos en los servicios mínimos de la huelga de este lunes en Renfe / Renfe

Demandas del sindicato

El Sindicato Ferroviario denuncia la vulneración del compromiso de mantenimiento de las condiciones sociolaborales de la plantilla en el proceso de búsqueda de un socio estratégico en Renfe Mercancías y que la dirección de la operadora decidiese sacar a licitación el mantenimiento de las locomotoras de la serie 333.3, que se venían manteniendo con personal propio.

Esta situación, considera, minoró la carga de trabajo de las bases de mantenimiento de Renfe y está teniendo consecuencias «graves» sobre las condiciones de trabajo de la plantilla. Además, entiende que se está incumpliendo también lo acordado respecto al incremento del volumen de negocio de Renfe Mercancías, la coordinación de esa sociedad con Renfe Ingeniería y Mantenimiento, y el mantenimiento de las cargas de trabajo dentro del grupo.

El Sindicato Ferroviario asegura que la dirección de la operadora ferroviaria les ha anunciado la decisión de cerrar definitivamente el taller de material remolcado de Miranda de Ebro. Además, critica que no se haya informado a los sindicatos del contenido del acuerdo entre Renfe y Medway y la posible afectación a las condiciones laborales del personal.

Toda esta situación, agrega, supone una «grave amenaza» para la plantilla de Renfe y genera un clima de incertidumbre ante las consecuencias de la privatización de Renfe Mercancías a través de la creación de una sociedad al 50 % con Medway, «sin ningún tipo de garantías para la plantilla».