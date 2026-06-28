Hallan el cuerpo sin vida de una mujer anciana en un riachuelo en Vigo
La víctima se precipitó por un terraplén en las cercanías de su vivienda
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Una mujer de avanzada edad ha sido hallada sin vida en un riachuelo en la parroquia viguesa de Bembrive. Según la información recogida por el 112 Galicia en la llamada que alertó de lo sucedido, la fallecida se precipitó por un terraplén en las cercanías a su vivienda.
La dificultad del terreno hizo necesaria la intervención de los equipos de rescate para acceder a la víctima. Fue un familiar de ella quien alertó al 112 Galicia alrededor de las 13.40 horas del domingo y explicó lo sucedido.
De este modo, el 112 Galicia solicitó la intervención de los Bomberos de Vigo por la complejidad de acceso al lugar, además de informar a los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.
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