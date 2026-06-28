Galicia Fest sube el volumen y despide su segunda edición en Vigo de la mano de artistas como Marlena, Taburete, Lori Meyers o Juan Magán

Galicia Fest volvió a demostrar todo su potencial este sábado y despide una segunda edición de la mano de artistas como Marlena, Taburete, Lori Meyers o Juan Magán. Un cartel que suma más de 23,5 millones de oyentes mensuales en Spotify. El evento volvió a subir el volumen del Muelle de Trasatlánticos de Vigo en una cita que ya se ha consolidado en el panorama musical español.

Tras el éxito del estreno este viernes en una primera jornada a la que asistieron más de 7.000 espectadores, el ambiente festivo y las ganas de pasarlo bien fueron latentes en cada minuto del día. Y también de la noche. La banda sevillana Vera Fauna fue la primera en pisar el escenario en este día de clausura, que incluye más horas de música y diversión que el anterior, y donde el ADN gallego también se hizo visible a través de Carla Lourdes y Fredi Leis, los siguientes en actuar.

La banda madrileña Marlena, compuesta por Ana Legazpi y Carolina Moyano, elevó notablemente la intensidad. El público se volcó con ellas y bailó sus canciones. Un setlist en el que se incluían temas como Amor de verano, con el que optaron a representar a España en Eurovision en 2024; Último baile, una canción cargada de simbolismo para Carol; su éxito Bailamorena; o un remix de La Victoria, con la que cerraron su espectáculo.

Cientos de asistentes al Galicia Fest durante uno de los conciertos del sábado / Pedro Mina

«Cuando los hombres lloran» fue la pieza con la que Taburete abrió el show. Elegantemente vestidos de blanco y negro, el grupo elogió las tierras gallegas. «Lo que sentimos en Galicia no lo sentimos en ningún otro lado de España», señalaba Willy Bárcenas al inicio del concierto. Y es que la banda es una apuesta recurrente de los eventos musicales en la comunidad, especialmente durante el verano. «Qué maravilla estar aquí una vez más y las que nos quedan», aseguraba el vocalista ante un público que no paraba de corear sus canciones, en particular Sirenas y 5 sentidos.

Momento destacado fue cuando interpretaron Amos del Piano Bar, «la primera canción que hice en mi vida y que se la dedique a mis amigos, pero el circulo ha crecido y esto ya es para todos, para todos mis amos del piano bar», introducía Bárcenas.

Banda por banda, la emoción continuó con la granadina Lori Meyers, que le tomó el relevo a la madrileña. Arrancó dispuesta a subir a las nubes a sus fans con Hacerte volar mientras el sol se ponía en el horizonte y los espectadores lucían sus tan variados looks. Desde lentejuelas, camisas floreadas al puro estilo festivalero hasta mucho «brilli brilli». Unos outfits para disfrutar de una cita musical que presenta unas vistas privilegiadas al mar.

Un momento del concierto de Lori Meyers / Pedro Mina

La intensidad fue creciendo en cada actuación. Los DJs se encargaron de que la música no dejase de sonar en ningún momento, haciendo animadas intervenciones entre actuación y actuación. Indios y vaqueros y todos los allí presentes gritaron con fuerza cada tema de Álvaro De Luna.

El cantante de reconocidas composiciones como Todo Contigo o Juramento eterno de sal logró «encontrar su lugar» entre el público y se hizo con su cariñó durante su actuación a medianoche, en una velada que prometía ser inolvidable.

Y poco a poco llegó la hora de despedir la segunda entrega del festival. El popularmente conocido como «el rey del electrolatino», Juan Magan, fue encargado de poner el broche de oro y cerrar el evento por todo lo alto. El recinto se vino arriba «bailando por ahí» con los grandes éxitos del catalán, entre los que brillan No sigue modas, Soy un don, Mal de Amores o Se vuelve loca. Concierto tras concierto, llegó el fin de esta segunda y vibrante edición del Galicia Fest.