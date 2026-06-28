Varios disparos de origen desconocido alarman a dos familias de la parroquia viguesa de Lavadores

«Minutos antes acababa de estar fuera. Podría haber impactado en cualquiera de nosotros, porque solemos estar habitualmente en la finca». Una vecina de Lavadores que prefiere mantenerse en el anonimato confiesa que desde este pasado lunes 22 de junio está «atemorizada». Ese día, a última hora de la tarde, se escucharon lo que parecían disparos en la zona y al día siguiente descubrió varios impactos aparentemente de bala en su propiedad: en un muro y en la ventanilla de su coche. Otra familia que reside junto a ellos vio también que tenía daños en una pérgola por el mismo motivo. Ignoran la procedencia y la motivación de los mismos, pero pusieron los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, que se personó para realizar una inspección técnico-ocular del lugar de cara a esclarecer lo sucedido.

Fuentes oficiales de la comisaría de Vigo confirmaron la apertura de una investigación, aunque sin aportar más datos. Los hechos ocurrieron minutos antes de las 20.30 horas del lunes en Camiño Milladas. «Esa tarde acababa de estar fuera, para llevar fruta a los vecinos. Poco después, cuando estaba en el interior de mi vivienda, me llamó por teléfono el vecino preguntándome si habíamos escuchado unos disparos. Nos contó que a él le había caído una bala en su casa, causándole daños en una pérgola. ¡Imagínate que le hubiese entrado en la vivienda!», exclama esta mujer, que reside con su esposo y sus hijos pequeños en un inmueble en el que, en otro de los pisos, vive su madre.

Denuncia policial

Ella no había oído nada. «Estaba dentro de la vivienda, con el aire acondicionado puesto, y la verdad es que en ese momento no me alerté por ningún ruido», cuenta. No fue hasta el día siguiente, martes, cuando se dio cuenta de que esos impactos de los que había sido avisada en la jornada anterior también habían afectado a su propiedad. Así lo refleja en la denuncia que ya formalizó en dependencias de la Policía Nacional. «Sobre las diez de la mañana, cuando estaba en la finca, vi que mi vehículo, que estaba aparcado en el interior de la finca, tenía un impacto en el cristal de la ventanilla del copiloto. En el muro de la finca había otro», refleja el texto policial. La mujer decidió no tocar el coche a la espera de que lo revisasen los agentes.

La mujer muestra la marca de otro de los impactos, en este caso en un muro. / Alba Villar

Se lo dijo de inmediato al vecino que la había avisado el día anterior y dieron la alerta a la Policía Nacional, que se trasladó a la finca de esta mujer para revisar el coche y el resto de la propiedad. «Primero vino una patrulla y después estuvieron los policías científicos, que hicieron varias inspecciones y recogieron cuatro proyectiles dentro de la finca», cuenta esta vecina de Vigo, que afirma que desde ese día tiene «miedo» por ella y por su familia.

«Esta es una zona tranquila en la que todos nos llevamos bien, hay buena relación, por lo que no entendemos qué pudo pasar. Lo que queremos es que se descubra quién fue», dice, ahondando en que, por la dirección y trayectoria de los disparos, su impresión es que pudieron venir desde unos «edificios altos» que hay en las inmediaciones. «Pero es un misterio, ojalá todo se aclare», desea.