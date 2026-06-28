Cumpleaños, amistad y cocochas de diez con la presencia de una leyenda del Celta

Buena xuntanza la que se vivió en Borreiros (Gondomar) para celebrar dos cumpleaños muy especiales: los 81 años de Juan Iglesias y los 62 de Dany Guisande. Allí se reunieron Mingo Fernandes, Jacinto Clavero, Eugenio López, José Carlos, Rogelio, Manolo Blanco, José Iglesias y Santi Messeguer, todos ellos comandados por el decano Manolito Sampedro. Y, como sorpresa de lujo, también estuvo Vlado Gudelj, exjugador del Celta, actual delegado e ídolo de muchos vigueses en aquellos inolvidables años 90.

La mesa estuvo a la altura del encuentro. El chef Manolo Durán preparó unas cocochas de auténtico diez, aunque antes ya habían desfilado cigalas, camarones, bocatas de calamares del bar Fontán y barriguitas de bacalao de O Chilero. Para rematar, brazo de gitano y arándanos, que siempre ayudan a «desengrasar» después de semejante homenaje gastronómico.

Dicen que pudieron con todo y que, viendo sus caras, no les importaría repetir muy pronto. ¡Bien por estas xuntanzas que celebran la vida, los cumpleaños y, sobre todo, la amistad!.

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La «revuelta» al cole del CEIP A Doblada

Casi medio centenar de antiguos alumnos del CEIP A Doblada protagonizaron una emotiva «revuelta» al cole. La cita reunió en el centro a varias generaciones de exestudiantes, que volvieron a recorrer los espacios en los que compartieron aprendizajes, juegos, anécdotas, risas y vivencias durante su infancia.

Antiguos alumnos y profesores del CEIP A Doblada, durante el reencuentro celebrado en el centro. / Cedida

Al encuentro también se sumaron varios antiguos profesores que formaron parte del claustro de este colegio vigués, uno de los centros educativos con más arraigo del barrio. La reunión sirvió para recordar viejos tiempos, reencontrarse con compañeros y docentes, y celebrar la huella que A Doblada ha dejado en quienes pasaron por sus aulas.

El CEIP A Doblada, que recientemente cumplió 50 años de historia, fue además reconocido como Vigués Distinguido, un homenaje a su trayectoria educativa y a su papel en la vida social de Vigo.

Los «intrépidos» de Samil celebran una nueva xuntanza

Un grupo de amigos unidos por Samil, el ejercicio al aire libre y las conversaciones compartidas celebró recientemente una comida de confraternidad, una de esas xuntanzas que ya forman parte de su calendario desde hace tres años.

Los «intrépidos» de Samil en su última xuntanza. / Cedida

Según relata Antonio Otero, uno de los comensales, algunos se conocen desde muy jóvenes por motivos de trabajo, vecindad o amistad. Otros se fueron encontrando con el paso del tiempo en la playa de Samil, especialmente a partir de la jubilación, en distintos años y circunstancias. En su caso, recuerda que comenzó a acudir en 2007.

Lo que empezó como una coincidencia matinal en uno de los mejores entornos de Vigo se convirtió en una rutina entrañable: caminar, nadar, hacer ejercicio y reunirse después, en el inicio del paseo, junto al hórreo, para charlar durante la última media hora de la mañana.

Los «intrépidos» de Samil en uno de sus diarios encuentros en la playa viguesa. / Cedida

El grupo acude a Samil durante todo el año, incluso en días de lluvia, salvo ausencias puntuales por citas médicas, viajes u otros compromisos. Aunque no todos nacieron en Vigo y algunos estuvieron fuera por emigración o por trabajo, todos comparten un mismo sentimiento: se consideran vigueses.

Desde hace tres años organizan una o dos comidas al año, aunque antes algunos ya quedaban por separado para tomar algo juntos. En esta ocasión Abel, Antonio, Argibay, Carlos, Emilio, Fernando, Higinio, Julio, Manolo, Paco, Porto y Ramón volvieron a reunirse alrededor de la mesa para celebrar la amistad, los recuerdos compartidos y esa vida activa que mantienen junto al mar.

La gran familia de Cetmar celebró sus 25 años de vida

El Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar reunió en Vigo a todo su equipo y antiguos colaboradores, así como a representantes del sector e instituciones, para celebrar su aniversario.

Cóctel de celebración de los 25 años de Cetmar. / Pedro Mina

Un cóctel para brindar por 25 años de trayectoria que se celebró en el Tinglado del Puerto de Vigo y que congregó a medio centenar de profesionales que integran actualmente el equipo del Cetmar, a excolaboradores y a directores, entre ellos a Amancio Landín, Alberto González-Garcés o Paloma Rueda, así como Rosa Chapela, que actualmente preside este organismo.

Los directores de Cetmar en sus 25 años de historia (de izquierda a derecha: Amancio Landín, Rosa Chapela, Alberto González-Garcés y Paloma Rueda). / Pedro Mina / FDV

Una tarde distendida que conmemoró un cuarto de siglo de Cetmar que presume de haber puesto en marcha 700 proyectos en su compromiso con la investigación y la innovación marítimo-pesquera, y con la satisfacción de haber logrado cumplir su objetivo fundacional: conectar las universidades y los centros de investigación con el sector; mejorar la gestión sostenible de los recursos marinos; favorecer la transferencia tecnológica; e incrementar la participación de Galicia en los programas europeos de investigación marina.

Caminata en Teis por los derechos de los migrantes y refugiados

Vigo acogió el pasado sábado, 20 de junio, una nueva edición de la campaña Caminos de Hospitalidad, una iniciativa impulsada por la ONG Entreculturas que este año se celebró bajo el lema «La hospitalidad abre la puerta a la paz».

Participantes en la campaña Caminos de Hospitalidad, celebrada en Vigo por Entreculturas. / Cedida

Alrededor de 30 personas de distintas nacionalidades participaron en una caminata de unos tres kilómetros por la antigua vía del tren, atravesando el barrio de Teis, con el objetivo de visibilizar y defender los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

Los amigos de Juan y de Dany celebraron sus respectivos cumpleaños, con Vlado Gudelj como invitado VIP. / Cedida

En el encuentro estuvieron representados países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Chile, Perú, México, Paraguay, Venezuela, Ecuador y España, en una jornada marcada por la convivencia, la diversidad y el compromiso con una sociedad más acogedora.

La marcha volvió a poner el foco en la importancia de construir espacios de hospitalidad y encuentro, especialmente en un contexto en el que miles de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares en busca de seguridad, dignidad y futuro.