El BNG de Vigo propondrá la reprobación de Caballero en el Pleno por el caso Saltamontes

El BNG de Vigo defenderá este lunes en el Pleno municipal una propuesta de reprobación del alcalde, Abel Caballero, por su actuación en el denominado caso Saltamontes, el accidente mortal registrado durante las fiestas de Matamá. La iniciativa se tramitará a través de una enmienda a la moción presentada por el Partido Popular.

La formación nacionalista fundamenta este reproche político en la «continuada opacidad» del regidor sobre lo ocurrido, en el bloqueo a la creación de una comisión de investigación, en la ausencia de medidas correctoras para reforzar los protocolos municipales de seguridad y en la negativa a depurar responsabilidades políticas. El BNG critica, además, que Caballero mantenga su confianza en la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez Calviño, pese a su imputación judicial por un presunto delito de homicidio imprudente.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, sostuvo que «no basta con demandar una vez más la comparecencia del alcalde», en referencia a la moción del PP, después de que en el Pleno extraordinario convocado por la oposición Caballero «vetase de manera absolutamente ilegal su propia comparecencia». Igrexas calificó aquella decisión de «aberrante por antidemocrática» y recordó que «solo el BNG enfrentó ese veto» mediante la presentación de un recurso de reposición y una denuncia ante la Valedora do Pobo. En este sentido, censuró la «incomprensible inacción del Partido Popular» ante lo que considera una vulneración de los derechos de la oposición y de las facultades de control del Pleno.

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El portavoz nacionalista defendió que, tras «casi 700 días de silencio y ocultación» desde un accidente en una atracción que, según el BNG, «no tenía autorización municipal» y que costó la vida a un vecino de 36 años, ha llegado el momento de que el Pleno exprese «un rotundo reproche democrático». «Un alcalde que se niega a dar la cara en el Pleno, que se niega a someterse a las preguntas y al control de la oposición, que se niega a dar respuestas y asumir responsabilidades, simplemente no merece seguir siendo alcalde», concluyó Igrexas.