El VigoSaxForum se consolida con un nuevo récord: 49 alumnos de los 8 a los 73 años

El VigoSaxForum alcanza su séptima edición como una cita consolidada en el panorama nacional y un nuevo récord de asistencia: 49 alumnos inscritos. La mayoría son gallegos, pero también llegan de otras regiones españolas como el País Vasco y la Comunidad Valenciana, así como del país vecino Portugal. Y, de nuevo, reunirá en Valladares a las promesas más jóvenes del saxo con los más veteranos.

«Los asistentes tienen desde los 8 hasta los 73 años. Y entre ellos se genera un ambiente buenísimo. Los mayores son una referencia en cuanto a disciplina y convivencia y los pequeños transmiten su energía. Se crea un ecosistema precioso», destaca el músico Tomás Alonso, organizador del certamen promovido por la Escuela y el Conservatorio Profesional de Música de Valladares.

«Estamos muy contentos con la respuesta. El festival ya tiene mucha solera a nivel nacional y también se conoce en Portugal y Francia. Y además el cartel de profesorado es muy bueno y notamos que la aceptación es cada vez más alta. Está en crecimiento y también la afluencia de público a los conciertos está siendo alta», celebra.

El programa incluye a seis solistas y a dos formaciones entre los profesores y artistas invitados. Repite Nicolas Arsenijevic, del Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París, y debuta en el festival Christian Wirth, solista de la Banda de la Guardia Republicana de Francia. «Fue profesor de Arsenijevic y es un referente desde hace más de dos décadas», añade Alonso.

También impartirán masterclass el compositor y saxofonista catalán David Salleras, uno de los músicos más relevantes de su generación, el portugués João Pedro Silva, la guipuzcoana Judith Montero y los integrantes de la formación mallorquina Lítore Quartet. El cartel se completa con MiSXtura, el primer ensemble de saxos y percusión del sur de Pontevedra que dirige el propio Tomás Alonso.

Cartel de la séptima edición del festival. / Cedido

Además de las clases magistrales, los alumnos podrán asistir a una conferencia sobre la aplicación de tecnologías como la IA a la música y a un taller sobre el mantenimiento del saxofón a cargo de Adrián Vilaboa. También habrá una exposición de Mafer Música con instrumentos Selmer y accesorios Vandoren. Y los más pequeños elaborarán un podcast para ser emitido en la radio bajo la supervisión de Judith Montero.

El programa incluye además seis conciertos para que el público vigués pueda disfrutar de la presencia de tantos músicos de referencia en la ciudad. El primero, que marca el inicio del festival, será este domingo 28 en el Auditorio del Centro Veciñal e Cultural de Valladares a cargo de João Pedro Silva (20 horas). El miércoles 1 subirán al mismo escenario en idéntico horario Lítore Quartet, Judith Montero y David Salleras, y el viernes 3 será el turno de Nicolas Arsenijevic, Christian Wirth, David Salleras, Brais González y Tomás Alonso.

La séptima edición vuelve al centro de la ciudad, en esta ocasión, con un concierto en el Palacio de la Olivia el jueves 2 para el que será necesario comprar entradas a través del correo vigosaxforum@gmail.com o las redes sociales. Además de Roberto Pacheco, actuará Ensemble MiSXtura. La formación de Valladares, integrada actualmente por 17 saxofonistas y 6 percusionistas, estrenará su versión del álbum «Focus» de Stan Getz. «Es una obra original para orquesta de cuerda y saxofón tenor y nosotros la hemos adaptado para orquesta de saxofones y tenor», explica Alonso.

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La formación volverá a actuar el sábado 4 en el CVC de Valladares con otro repertorio basado en adaptaciones de obras para orquestas sinfónicas. Y el domingo 5 el festival se clausurará con la actuación de todo el alumnado del VigoSaxForum (19.30 horas).