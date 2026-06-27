Vigo se pone manos a la obra para engordar su parque residencial: se construyeron las mismas viviendas en los últimos cinco años que en los 12 anteriores

El sector de la construcción vuelve a atravesar tiempos dulces tras el revolcón que produjo la crisis de 2008. Pese a la existencia de problemas como la falta de mano de obra cualificada o una volatilidad de los precios que suponen un auténtico quebradero de cabeza para muchas empresas, los datos de Vigo que acaba de actualizar el Instituto Galego de Estatística, cerrados a 2025, indican que la actividad está permitiendo empezar a recuperar el tiempo perdido durante la pasada década en lo que se refiere al incremento del parque residencial de la ciudad. Nadie duda de que es preciso engordar la cifra de viviendas para conseguir, por un lado, rejuvenecer la edad media de las mismas y, por otro, conseguir bajar en la medida de lo posibles unos precios disparados tanto en lo que se refiere al alquiler como a la compraventa.

En los últimos cinco años completos ( 2021-2025) la variación neta del parque de viviendas, según el IGE, ha sido de 2.226 inmuebles, una cifra que es prácticamente calcada que la que se anotó en los 12 años previos o, lo que es lo mismo, en algo más del doble de tiempo. Los dos últimos ejercicios (2024 y 2025) han sido especialmente prolíficos en este sentido, refleja la estadística del IGE, al crecer el número de hogares en 630 y 585, respectivamente, dos cifras a las que solo resiste comparación la de 551 del 2020 y las más de 700 de 2008, año en el que se frenó en seco la construcción con la contracción de la economía mundial y la quiebra de decenas de empresas.

Los años previos al estallido de la burbuja, las cifras de construcción de viviendas se situaban en niveles que ahora parecen de ciencia ficción, con por ejemplo el 2003 creciendo el parque residencial en casi 3.000 unidades o el 2004 rozando las 2.500, además de otros cuatro ejercicios con el crecimiento por encima de las 1.000 viviendas. Ya en 2008, la variación neta de inmuebles residenciales se situó por debajo del millar y, un año después, a menos de 500 antes de dar paso a un brutal desplome que llevó a estar varios ejercicios a sumar menos de 100 hogares. Destaca en esta serie lo sucedido en 2016, cuando apenas creció el parque de viviendas de Vigo en 23 unidades.

El estallido de la burbuja desplomó la actividad más de una década

El incremento neto del parque residencial registrado en Vigo fue el mayor anotado de las siete ciudades de Galicia, superando en un centenar la cifra de Pontevedra (481) y prácticamente duplicando la de A Coruña (298). Lugo se situó en el podio de la Comunidad con una subida de dos centenares, mientras que Santiago incrementó sus viviendas en 159, Ferrol en 108 y Ourense, que ocupa el farolillo rojo entre las siete urbes de la Comunidad, se quedó en un alza de 92.

Más edificios nuevos

Los datos divulgados por el IGE sobre lo sucedido en 2025 reflejan, además, que de las 616 nuevas viviendas habilitadas durante el ejercicio, un 80% fueron de nueva construcción, una tipología de inmueble que se espera coja todavía mayor impulso tras la entrada en vigor del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), cuyos efectos empiezan a notarse ya a nivel de concesión de licencias, pero para cuya materialización todavía habrá que esperar, ya que como el sector advierte periódicamente, los proyectos suelen tardar en ejecutarse un mínimo de 12 o 18 meses, como se puede ver por ejemplo con una de las actuaciones singulares en el centro de la ciudad como es el desarrollo del barrio do Cura o las distintas promociones que la Xunta está lanzando en Navia.

En 2025, se construyeron 126 edificaciones de nueva planta, de las que 120 tenían un uso residencial con una superficie construida por encima de los 105.000 metros cuadrados, mientras que en un centenar de inmuebles finalizaron obras de rehabilitación, lo que permitió reestrenar 124 hogares que se encontraban en malas condiciones y que ahora pueden tener una nueva vida y más comodidades para sus ocupantes. Se notó también el año pasado el interés de los promotores por la conversión de locales comerciales en viviendas, lo que permitió sumar una docena de pisos en estos espacios, según el IGE, cuando hasta entonces era una práctica anecdótica al no estar regulada. Mientras, se procedió a la demolición de 43 viviendas.

Arranque prometedor

La actividad urbanística en el inicio del presente ejercicio augura también que 2026 será un buen año para el sector de la construcción, espoleado por un nuevo PXOM que, bajo su cobijo, ha permitido iniciar el desarrollo de más de un millón de metros cuadrados, de los que una gran cantidad están calificados con uso residencial, y tramitar decenas de licencias. Los datos más actualizados del IGE reflejan que entre enero y febrero de este año se concedieron 33 permisos para rehabilitar o construir nuevos edificios, cifra similar a la del mismo período del año pasado. Asimismo, en los últimos consellos de la Gerencia de Urbanismo, se dio cuenta también de diferentes expedientes para seguir engordando el parque residencial de la ciudad.