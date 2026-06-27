Programa estival
Vigo lanza 4.000 plazas gratuitas de ocio y bienestar para el verano
Incluye 1.400 vacantes para actividades deportivas y 2.600 para viajes por la ría
R.V.
El Concello de Vigo pondrá en marcha desde el próximo lunes, 29 de junio, una nueva edición de su programación estival de ocio y bienestar, que este año sumará un total de 4.000 plazas gratuitas entre actividades en espacios públicos, viajes por la ría y la oferta de Vigo Nature.
El alcalde, Abel Caballero, avanzó que el programa Verán Activo + nas Prazas reunirá a 1.400 participantes hasta el 28 de agosto con sesiones de pilates, taichí, baile y actividades de salud y bienestar. Las propuestas se desarrollarán de lunes a viernes en dos plazas de la ciudad cada jornada y contarán con dos turnos diarios, de 10.00 a 11.00 y de 11.30 a 12.30 horas.
Las actividades rotarán por plazas como O Calvario, Teis, Independencia, A Miñoca, Bouzas y O Pobo Galego. A estas 1.400 vacantes se sumarán las 2.600 previstas para los viajes por la ría, hasta completar una oferta de 4.000 participantes durante el verano.
Además, el miércoles 1 de julio arrancará la programación especial de Vigo Nature, que este año incorpora como principal novedad actividades tanto por la mañana como por la tarde. La oferta incluye un campamento de verano juvenil, talleres de robótica, cerámica, pan y cocina con miel, así como propuestas de naturaleza, astronomía, huerta y educación ambiental. Los fines de semana se celebrarán actividades familiares y las ya tradicionales noches astronómicas de los sábados.
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