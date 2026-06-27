Proxenetismo
Tres mujeres irán a juicio acusadas de prostituir a otras en un chalé de Vigo
Las víctimas vivían hacinadas entre restos de alimentos e insectos y eran obligadas a no usar preservativo
R. V.
La Fiscalía pide penas de hasta 12 años y medio de prisión para tres acusadas de, presuntamente, haber prostituido a mujeres vulnerables en un chalé de Vigo. A la principal procesada se le atribuyen hasta cinco delitos y las otras encausadas son supuestas cooperadoras necesarias.
Según el escrito de acusación, informa Efe, la acusada principal regentaba, entre 2020 y 2024, un chalé y alojaba a mujeres en situación irregular en España para explotar su prostitución «en condiciones abusivas e insalubres»: eran alojadas en dependencias sin condiciones de habitabilidad ni higiene, con restos de alimentos e insectos, debían ofrecer disponibilidad las 24 horas salvo descansos de dos horas diarias y no respetaban enfermedades, apunta la Fiscalía. Además les imponía multas y condiciones ilegales, como no usar preservativos o facilitar droga a los clientes para alargar los encuentros.
Engaños e insultos
Una víctima necesitó tratamiento psiquiátrico. Otra mujer fue contratada irregularmente como empleada del hogar y, como se negó a ejercer la prostitución, fue enviada con engaños a limpiar un cuarto donde un cliente desnudo intentó agredirla. Sufrió un síndrome ansioso reactivo. Una tercera mujer vivía hacinada, recibía insultos y fue obligada a prácticas perjudiciales para su salud, dice el fiscal.
Recientemente, la Audiencia Provincial de Pontevedra desestimó el recurso de una de las acusadas y concluyó que hay indicios para mantener la imputación y continuar hacia el juicio: las declaraciones de las tres víctimas (testigos protegidas) y, entre otros, un informe policial que incluye múltiples denuncias por prostitución en el chalé entre 2011 y 2023, efectos incautados como cámaras de videovigilancia, temporizadores para controlar los encuentros, listas de precios o anotaciones con alias de las mujeres.
- «Arrivederci» Nicola: uno de los restaurantes italianos pioneros de Vigo apaga el horno tras casi medio siglo de éxito
- El tradicional ritual de protección de las hierbas de San Juan
- Una fuerte granizada descarga en Chapela y Teis después de varias jornadas de tórrido calor
- Un empresario mexicano va a juicio en Vigo acusado del impago de 201.000 euros en pensiones a sus dos hijos menores
- Las empresas de pisos turísticos de Vigo se ponen serias: prohibidas fiestas, mascotas y la entrada de terceras personas por la noche
- Estos son los supermercados de Vigo abiertos este miércoles durante el festivo de San Juan: horarios y superficies
- Una niña de 10 años se golpea la cabeza tras romperse la tirolina de un parque en Vigo
- Detenido en Vigo por tentativa de homicidio: asestó una puñalada próxima al corazón a otro hombre tras un partido de fútbol