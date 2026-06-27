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Tres mujeres irán a juicio acusadas de prostituir a otras en un chalé de Vigo

Las víctimas vivían hacinadas entre restos de alimentos e insectos y eran obligadas a no usar preservativo

El juicio de este caso se celebrará en la Ciudad de la Justicia de Vigo.

El juicio de este caso se celebrará en la Ciudad de la Justicia de Vigo. / Marta G. Brea

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R. V.

Vigo

La Fiscalía pide penas de hasta 12 años y medio de prisión para tres acusadas de, presuntamente, haber prostituido a mujeres vulnerables en un chalé de Vigo. A la principal procesada se le atribuyen hasta cinco delitos y las otras encausadas son supuestas cooperadoras necesarias.

Según el escrito de acusación, informa Efe, la acusada principal regentaba, entre 2020 y 2024, un chalé y alojaba a mujeres en situación irregular en España para explotar su prostitución «en condiciones abusivas e insalubres»: eran alojadas en dependencias sin condiciones de habitabilidad ni higiene, con restos de alimentos e insectos, debían ofrecer disponibilidad las 24 horas salvo descansos de dos horas diarias y no respetaban enfermedades, apunta la Fiscalía. Además les imponía multas y condiciones ilegales, como no usar preservativos o facilitar droga a los clientes para alargar los encuentros.

Engaños e insultos

Una víctima necesitó tratamiento psiquiátrico. Otra mujer fue contratada irregularmente como empleada del hogar y, como se negó a ejercer la prostitución, fue enviada con engaños a limpiar un cuarto donde un cliente desnudo intentó agredirla. Sufrió un síndrome ansioso reactivo. Una tercera mujer vivía hacinada, recibía insultos y fue obligada a prácticas perjudiciales para su salud, dice el fiscal.

Noticias relacionadas y más

Recientemente, la Audiencia Provincial de Pontevedra desestimó el recurso de una de las acusadas y concluyó que hay indicios para mantener la imputación y continuar hacia el juicio: las declaraciones de las tres víctimas (testigos protegidas) y, entre otros, un informe policial que incluye múltiples denuncias por prostitución en el chalé entre 2011 y 2023, efectos incautados como cámaras de videovigilancia, temporizadores para controlar los encuentros, listas de precios o anotaciones con alias de las mujeres.

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