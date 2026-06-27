Tres mujeres irán a juicio acusadas de prostituir a otras en un chalé de Vigo

La Fiscalía pide penas de hasta 12 años y medio de prisión para tres acusadas de, presuntamente, haber prostituido a mujeres vulnerables en un chalé de Vigo. A la principal procesada se le atribuyen hasta cinco delitos y las otras encausadas son supuestas cooperadoras necesarias.

Según el escrito de acusación, informa Efe, la acusada principal regentaba, entre 2020 y 2024, un chalé y alojaba a mujeres en situación irregular en España para explotar su prostitución «en condiciones abusivas e insalubres»: eran alojadas en dependencias sin condiciones de habitabilidad ni higiene, con restos de alimentos e insectos, debían ofrecer disponibilidad las 24 horas salvo descansos de dos horas diarias y no respetaban enfermedades, apunta la Fiscalía. Además les imponía multas y condiciones ilegales, como no usar preservativos o facilitar droga a los clientes para alargar los encuentros.

Engaños e insultos

Una víctima necesitó tratamiento psiquiátrico. Otra mujer fue contratada irregularmente como empleada del hogar y, como se negó a ejercer la prostitución, fue enviada con engaños a limpiar un cuarto donde un cliente desnudo intentó agredirla. Sufrió un síndrome ansioso reactivo. Una tercera mujer vivía hacinada, recibía insultos y fue obligada a prácticas perjudiciales para su salud, dice el fiscal.

Recientemente, la Audiencia Provincial de Pontevedra desestimó el recurso de una de las acusadas y concluyó que hay indicios para mantener la imputación y continuar hacia el juicio: las declaraciones de las tres víctimas (testigos protegidas) y, entre otros, un informe policial que incluye múltiples denuncias por prostitución en el chalé entre 2011 y 2023, efectos incautados como cámaras de videovigilancia, temporizadores para controlar los encuentros, listas de precios o anotaciones con alias de las mujeres.