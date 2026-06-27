El Sergas celebra los 11 años del Hospital Álvaro Cunqueiro con más de 372.000 ingresos y 4,2 millones de consultas

El Hospital Álvaro Cunqueiro cumple este lunes 11 años desde su apertura y desde la atención a su primer paciente. El Sergas celebra la efeméride destacando el crecimiento registrado durante esta década en actividad asistencial, recursos humanos, tecnología e infraestructuras, hasta consolidarlo como uno de los «principales» hospitales del país. Desde su puesta en funcionamiento, los profesionales del centro han realizado más de 372.000 ingresos, 137.600 intervenciones quirúrgicas y 4,2 millones de consultas externas. Además, el hospital ha atendido el nacimiento de cerca de 35.000 bebés y, a comienzos de este año, superó los 2 millones de atenciones en urgencias.

El Sergas subraya también los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas este año. Según los datos facilitados, más del 90 % de los pacientes dados de alta durante el primer semestre de 2026 valoraron de forma positiva la atención recibida. En el Hospital de Día Oncohematológico, el 96 % de los usuarios participantes afirmaron que recomendarían este dispositivo asistencial a otros pacientes en su misma situación.

El gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente, afirma que «el Álvaro Cunqueiro representa hoy un hospital moderno, innovador y altamente resolutivo, que creció de forma constante gracias al compromiso de sus profesionales y a la inversión continuada del Servicio Gallego de Salud para responder a las necesidades asistenciales de la ciudadanía». Durante estos once años, el hospital incorporó tecnologías como la cirugía robótica, las terapias CAR-T y sistemas de diagnóstico por imagen de última generación, que, según el Sergas, han situado al centro «a la vanguardia» de distintos procedimientos diagnósticos y terapéuticos. También se han desarrollado unidades especializadas y multidisciplinares para pacientes con patologías complejas.

En los últimos meses se han incorporado nuevos especialistas, entre ellos dos neurocirujanos, un cardiólogo, un fisioterapeuta para Rehabilitación Cardíaca, dos cirujanos maxilofaciales, un hematólogo, un oncólogo, un neurólogo para la Unidad de Ictus y un especialista en Farmacia Hospitalaria. Además, el área sanitaria destaca la reorganización de unidades de hospitalización y la creación de nuevos espacios, como la Unidad de Prevención y Rehabilitación Cardíaca, el nuevo Hospital de Día de Procesos Médicos y las salas de espera «humanizadas» del servicio de Oncología.

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El Sergas trabaja también en nuevas actuaciones, entre ellas la futura ampliación del servicio de Urgencias, cuyas obras se licitarán próximamente, la ampliación de la Unidad de Ictus y la creación de una Unidad de Quemados. Junto a la actividad asistencial, el Álvaro Cunqueiro mantiene actividad docente e investigadora a través del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, con alrededor de 240 ensayos clínicos en marcha.