Las terrazas de Vigo se apuntan al 'culín break' del Mundial: así se vivió (y bebió) el España-Uruguay

Cada generación ha tenido un momento vital en el que trasnochar para seguir una gesta deportiva. Los boomers vibraron de madrugada con la plata olímpica de baloncesto en Los Ángeles 1984 o los cuatro goles de Butragueño a Dinamarca en el Mundial 86. Los millennials, anticipando las crisis que padecerían ya en su madurez, amanecieron con el robo de Al-Ghandour contra Corea del Sur en Cuartos en 2002. Y a la espera de los Juegos Olímpicos de dentro de dos veranos, la gen Z tuvo ayer su primer momento de deste tipo con el España-Uruguay.

Cientos de aficionados de todas las edades se dieron citas para vivir su pausa de de (des)hidratación en la noche cuasi tropical —18º marcaban los termómetros— o como ellos mismos la apodaron: la «culín break». «Si marca España pedimos una cerveza. Si marca Uruguay, cubata», resumen recordando el famoso chiste de Leo Harlem. Es el grupo de los vigueses Pablo, Roque y Teo, acompañados de los compañeros de Colegio Mayor del segundo, el toledano Jorge y el coruñés Luis. Son optimistas en las cábalas —hablan de un 3-0 o 4-1 aunque no se terminan de fiar— del conjunto charrúa. Hoy, desde el Lolatino, toca no apoyar a los celestes.

Viven la cita de Norteamérica con la ilusión de ser el primero en la madurez. El de Qatar les pilló haciendo trampas en el instituto para poder ver los partidos y éste sirve para coronar una semana de fiesta que les llevó el martes al San Juan de A Coruña. Al mismo tiempo fantasean con las anécdotas que les puede deparar la velada en caso de victoria. «La noche en la que marcó Oyarzabal en el 93 y luego conocí a Carmen... o a Paula, que me da igual», reconocen con la ambición del que sale a ganar.

El España-Uruguay en el ocio nocturno de Vigo / V. Currás

Pasión, pero con convivencia

Desde la dirección del local confirman la buena acogida que está teniendo el fútbol estas semanas. «La gente ve todo, pero según van avanzando las rondas y partidos... es una bola. Pasa igual con la Champions», explican. Eso sí, mantienen la máxima de respetar la convivencia con el resto de vecinos. Los pasillos de seguridad, el volumen del televisor o la hora de recogida de las terrazas se cumplen escrupulosamente para que siempre haya una siguiente oportunidad. La imagen se repite a lo largo de Montero Ríos y otras calles de la noche olívica. En Praza da Constitución, Rosalía de Castro o incluso tímidamente en Churruca, a las 2 de la mañana se cambió a Bad Bunny por las voces de Rivero y Román.

En ese sentido ha sido clave el permiso extraordinario otorgado por el Concello para prolongar su actividad hasta las 4 de la mañana en el interior. La alternativa hubiera sido que, como en los partidos del colegio cuando sonaba el timbre, al arranque de la segunda mitad sonara el silbato y se apagaran las luces. Subiendo más allá de la Alameda también se repite la escena.

«En 23 años que llevamos abiertos nunca vi tanto ambiente», relata David Estévez, cuyo padre regentó el negocio hasta ahora en número 14 de Marqués de Valladares. Allí acudieron casi un centenar de jóvenes a la llamada de Pepe Díaz, Laura Campos, Hugo Ferreira; y una pandilla que ya había puesto esta idea en marcha en el Cosmos de Praza da Princesa. El horario les obligó a trasladarlo al Jackie's y la respuesta superó todas las expectativas.

El gol del Baena entró como las últimas gotas de una caña, goteando y con suspense. El barullo en la calle hizo entrar a los despistados que regresaban del concierto de José de Rico en la primera jornada del Galicia Fest. «¿De España, no?», intentaban confirmar. Para desgracia de la caja en la hostelería, también tuvo un efecto disuasorio.

El España-Uruguay en el ocio nocturno de Vigo / V. Currás

El resultado favorable y las horas hicieron que muchos dosificaran los esfuerzos y se fueran antes de la segunda mitad. «Marcho que mañana tengo guardia», justificaba alguno con la camiseta de Adidas y unas ojeras como equipación. Habrá más batallas.

Futuros horarios en las eliminatorias

La de anoche será una imagen insólita en esta edición, al menos para seguir al combinado dirigido por Luis de la Fuente. Al superar la fase de grupos como primera clasificada del H logra un billete directo al prime time. Para alegría de RTVE y resto de televisiones, el resto de partidos de España se jugarán a las 21 horas, por lo que se esperan unas audiencias notables.

La siguiente prueba será el jueves 2 de julio contra Argelia o Austria en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El triunfo en los dieciseisavos le llevarían a jugar el 6 de julio en AT&T de Dallas contra el vencedor del Portugal-Ghana que presumiblemente se producirá en la ronda anterior.

Los posibles cruces en cuartos de final ofrecen selecciones a priori más débiles, pero que están cuajando un buen torneo. El rival llegará de los vencedores entre el Estados Unidos-Bosnia y Herzegovina y el Egipto-Corea del Sur, lo que supondrá el resto de enfrentarse de nuevo ante un anfitrión o el verdugo de aquel Mundial asiático de hace 24 años. La cita tendría lugar, de nuevo en Los Ángeles, el viernes 10 de julio.

La semifinal, donde ya figurarían nombres de claras favoritas (Alemania, Francia, Países Bajos o Marruecos) sería el 14 de julio en Dallas. En todos los casos, incluida una hipotética final el 19 de julio en Nueva York, serían a las 21 horas. Aún quedan muchas copas que pedir antes de alcanzar la Mundial.