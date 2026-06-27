Una madre denuncia sumas incorrectas en notas de la PAU tras las revisiones: «Por un error objetivo mi hija se queda sin Medicina»

La Universidad Autónoma de Barcelona cerró el año pasado el acceso a Medicina con una nota de corte de 12,38; calificación que hubiese alcanzado una estudiante de Vigo, concretamente del CPR María Auxiliadora-Salesianos, si sus exámenes de PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) hubieran sido corregidos y los puntos de cada pregunta sumados correctamente. Así lo denuncia su madre, L.P.C., tras ver los exámenes que fueron objeto de revisión tras solicitarlo a la CIUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia).

Este pasado jueves fueron decenas de estudiantes y alumnos los que, después del proceso de revisión, pudieron ver el examen o los exámenes reclamados, previa a la posiblidad de interponer un recurso en un año que recordará como el más polémico por los sucesivos errores en los propios exámenes y sus enunciados, lo que obligó a «flexibilizar» determinadas correcciones.

Seguramente este sea el camino último por el que opte la familia de esta alumna de Salesianos. «Yo puedo entender que ante un comentario de texto pues califiquen de una u otra manera pero han sumado mal las notas: en Inglés un 0,5 menos y en Historia hay preguntas que directamente no estaban corregidas. Y ya en la primera revisión había fallos en la prueba de Matemáticas; tenía un 6 y su nota era de 7,75. Al hacerle la media entre las dos correcciones le quedó un 7,25», comenta esta madre, quien reconoce que con todos estos puntos que su hija ha perdido no logrará entrar en Medicina.

«Este curso imposible; tiene un 12,12 que tras la revisión le quedó en un 12,26. Si a esto le sumas los errores en Inglés y en Historia tendría el 12,38 que el año pasado fue la nota de corte en la universidad pública de Cataluña para estudiar Medicina y ahora ya no lo podrá hacer. Y no es la única, conocemos a familias del centro y de fuera con estos mismos problemas», admite. «Lo pero es que no estamos hablando de una interpretación o de una corrección subjetiva: hablamos de sumar los puntos de un examen, es algo objetivo, formal y no vemos la solución», añade esta madre.

La familia de esta estudiante se ha puesto en contacto con la CIUG, afirma, para solicitar el cambio en la nota, pero cuenta que solo se les ha remitido a un correo. «Como cuando pregunté no había todavía designado un presidente me dijeron que mandase un correo y lo remitirían a los profesores. Pero esto no soluciona el acceso de mi hija a la universidad pública; no tienes derecho a nada- ¿Qué hago? ¿Mandar un correo para que lo vean dentro de un mes? Los plazos de preinscripción empiezan ya. Si le cambian la nota ¿sacan de la titulación a un alumno que entró? No tiene sentido», evidenciaba esta madre.

Convocatoria extraordinaria

De momento, la estudiante se presentará a la convocatoria extraordinaria de la PAU, que se celebra los días 30 de junio, 1 y 2 de julio. Las calificaciones provisionales se publicarán el 9 de julio, mientras que las definitivas saldrán el 16 de julio, tras el periodo de revisión.

Lo cierto es que al encontrarse todavía el proceso de la PAU activa, la designación de un o una presidenta para la CIUG se urgía necesario. Y al día del nombramiento de la nueva rectora de la Universidad de Vigo, Carmen García Mateos, la institución nombró a la que será su delegada en la Comisión, la catedrática del departamento de Traducción y Lingüística, María del Carmen Cabeza, que también asume la presidencia de la CIUG. «Las notas en general han sido pésimas, lo veo por los compañeros de mi hija, eso afectará a la hora de poder acceder a titulaciones», concluye esta madre.