Impulsan en Vigo un programa de viviendas compartidas para mayores de 60 años

La asociación Cuidemus ha puesto en marcha en Vigo un programa de hogares compartidos dirigido a personas mayores de 60 años pensionistas con el objetivo de ofrecer una alternativa a quienes desean seguir viviendo de forma independiente, pero con compañía y apoyo en su día a día. La iniciativa busca dar respuesta a dos de los principales retos del envejecimiento: la soledad no deseada y el incremento del coste de la vida.

El proyecto se basa en la convivencia de pequeños grupos, de entre tres y seis personas, en viviendas adaptadas donde cada residente mantiene su autonomía y participa en la organización de la vida cotidiana. La entidad se encarga de configurar los grupos en función de la afinidad entre los participantes y ofrece seguimiento psicosocial, además del apoyo de un cuidador para las tareas comunes y el mantenimiento del hogar.

Según explican desde la asociación, este modelo pretende favorecer el bienestar emocional de los mayores, fomentar las relaciones sociales y permitir que los residentes continúen integrados en la comunidad sin tener que recurrir a una residencia convencional. La convivencia, destacan, contribuye a crear redes de apoyo mutuo y a reducir el aislamiento que afecta a muchas personas de edad avanzada.

La propuesta también persigue aliviar la carga económica que supone mantener una vivienda en solitario. Compartir gastos como el alquiler, los suministros o la alimentación permite reducir el coste mensual, mientras que algunos participantes optan por alquilar su vivienda habitual para obtener ingresos complementarios.

El programa está orientado a personas mayores que conservan su independencia y desean compartir vivienda de forma voluntaria. Los residentes mantienen sus rutinas, cocinan, realizan actividades de ocio y toman conjuntamente las decisiones relacionadas con la convivencia.

Los responsables de la iniciativa subrayan que este modelo no pretende sustituir a los recursos asistenciales tradicionales, sino ampliar las opciones disponibles para un colectivo que, en muchos casos, no necesita atención sanitaria permanente, pero sí un entorno que favorezca las relaciones sociales y el apoyo mutuo. En este sentido, defienden que compartir vivienda permite prolongar la vida autónoma y retrasar, cuando es posible, el ingreso en centros residenciales.

El programa contempla también un acompañamiento profesional para facilitar la adaptación de los nuevos residentes y prevenir posibles conflictos derivados de la convivencia. Antes de incorporarse a un hogar compartido, los participantes pasan por un proceso de valoración que tiene en cuenta sus hábitos, preferencias y estilo de vida con el fin de formar grupos compatibles. La asociación sostiene que esta labor de mediación resulta clave para garantizar el buen funcionamiento de las viviendas y el bienestar de quienes las integran.

Además de incorporarse a uno de los hogares ya existentes, Cuidemus ofrece a quienes dispongan de una vivienda la posibilidad de convertirla en un hogar compartido, siempre dentro de un modelo supervisado por profesionales.

Desde la asociación sostienen que la experiencia desarrollada hasta el momento refleja mejoras en el estado de ánimo, la autoestima y la participación social de los usuarios, que encuentran en esta fórmula una alternativa para afrontar esta etapa de la vida con mayor autonomía, compañía y seguridad.

El primer sénior living, en López Mora

Atendo Calidade, empresa especializada en el cuidado de los mayores, ha impulsado en el barrio de Peniche, en López Mora, alojamientos que están pensados para personas mayores de 65 años independientes y que poseen plena capacidad cognitiva y física. Está ubicado en la antigua residencia de ancianas de la institución religiosa Las Angélicas, cerrada hace cuatro años, y ya se encuentra en funcionamiento. Se trata del primer sénior living impulsado en Galicia.