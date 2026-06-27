Actuaciones
La Fundación Mayeusis llena el Paseo de Alfonso de música
La iniciativa Conexións permitió acercar la cultura a los espacios públicos también con artes escénicas para todas las edades
R.V.
El Paseo de Alfonso volvió a convertirse este sábado en un gran escenario al aire libre gracias a una nueva jornada de Conexións, una actividad musical a cargo del conservatorio de la Fundación Mayeusis. El público pudo disfrutar de un programa con vocación de acercar la cultura a los espacios públicos y hacer de la música una experiencia accesible, abierta y gratuita para toda la ciudadanía.
Esta edición, que congregó a decenas de personas, contó con novedades importantes que ampliaron los horizontes del proyecto. Por primera vez se incorporaron las artes escénicas con actividades pensadas para bebés y sus familias, favoreciendo el contacto con la cultura desde los primeros años de vida.
Otro de los grandes atractivos fue la presencia de la música medieval, un género poco habitual en la programación urbana que permite crear un diálogo singular entre la experiencia sonora y el patrimonio románico de la ciudad, ofreciendo al público una forma diferente de descubrir y vivir Vigo.
La programación continuará este martes de junio a las 12.00 horas con el concierto del grupo Conexións Voz en el exterior del mercado de O Calvario.
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