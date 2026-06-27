Fraude
Una estafa al descubierto en Vigo tras aparecer en casa el verdadero hijo
Una mujer va a juicio la próxima semana en la Audiencia por el timo de los falsos wasaps
R. V.
La estafa del hijo en apuros no cesa. Prueba de ello es el goteo de denuncias policiales y los casos que llegan a juicio en Vigo. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acoge la próxima semana una vista en la que una mujer afronta 21 meses de prisión acusada de urdir uno de estos fraudes.
El «modus operandi» no es ningún misterio. Supuestamente envió un mensaje de WhatsApp a un vecino de Vigo simulando que era su hijo: le dijo que tenía un nuevo número de teléfono y que necesitaba una transferencia urgente de 6.797 euros para pagar recibos pendientes.
La víctima envió el dinero. La acusada intentó entonces que realizase una segunda transferencia, pero en ese momento llegó a la vivienda familiar el verdadero hijo, que dijo a su padre que no era él quien estaba enviando los mensajes. La encausada ya había dispuesto de parte de la cantidad, casi 3.000 euros, no pudiendo hacerse con el resto ya que fue bloqueada.
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