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Manifestación

Alertan en Vigo del riesgo del calor para las personas sin hogar: «A pobreza non colle vacacións»

As Ninguéns reclama de nuevo a Concello y Xunta «que se senten a traballar de maneira conxunta para buscar solucións reais» a la crisis de vivienda

Participantes en el acto, celebrado en la Praza do Emigrante.

Participantes en el acto, celebrado en la Praza do Emigrante. / As Ninguéns

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Borja Melchor

El foro socioeducativo As Ninguéns convocó una manifestación en la Praza do Emigrante para alertar de que «as altas temperaturas supoñen unha ameaza constante» para las personas sin hogar, como «risco de deshidratación, golpes de calor e problemas graves de saúde». «Reivindicamos unha vez máis a urxencia de garantir alternativas habitacionais reais para as persoas que non teñen un teito por falta de vontade política e prioridade social», indicó la entidad en el manifiesto.

Reclama de nuevo a Concello y Xunta «que se senten a traballar de maneira conxunta para buscar solucións reais» a la crisis de vivienda que padece Vigo y lamenta que «moitos dos dispositivos dispoñibles o resto do ano reducen servizos, pechan temporalmente ou funcionan con menos persoal» en verano. «Isto significa que as poucas saídas asistenciais coas que contan moitas persoas son aínda menores nestes meses, obrigándose a sobrevivir con menos apoio, acompañamento e recursos», expone.

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Los asitentes al acto, convocado con el lema «Unha mañá sen praia», llevaron toallas para construir un pequeño tapiz multicolor. «Para nós, é tamén un símbolo da maneira na que queremos afrontar esta problemática: de forma colectiva, veciñal, compartida e solidaria. Reivindicamos a importancia dos vínculos, dos afectos e dun movemento social unido fronte á individualización e á atomización que tantas veces tenta romper as redes de apoio. Pero aquí seguiremos, xuntas. A pobreza non colle vacacións», apunta el foro.

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Alertan en Vigo del riesgo del calor para las personas sin hogar: «A pobreza non colle vacacións»

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