Terremoto en Venezuela
Vigo guarda un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos en Venezuela
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Vigo
La corporación municipal de Vigo guardó este viernes un minuto de silencio frente al Concello, en Praza do Rei, en memoria de las víctimas y personas afectadas por los terremotos que han sacudido Venezuela. En el acto participaron el alcalde, Abel Caballero, miembros del gobierno local, representantes de PP y BNG y personal municipal.
Caballero trasladó la solidaridad de la ciudad con el pueblo venezolano y recordó los profundos vínculos de Vigo y Galicia con Venezuela, tanto por la emigración gallega como por la comunidad venezolana residente en la ciudad. El regidor aseguró que el Concello está a disposición de los venezolanos y venezolanas de Vigo «para todo lo que necesiten» en este momento de dolor.
- «Arrivederci» Nicola: uno de los restaurantes italianos pioneros de Vigo apaga el horno tras casi medio siglo de éxito
- El tradicional ritual de protección de las hierbas de San Juan
- Una fuerte granizada descarga en Chapela y Teis después de varias jornadas de tórrido calor
- Un empresario mexicano va a juicio en Vigo acusado del impago de 201.000 euros en pensiones a sus dos hijos menores
- Guía para disfrutar de la noche de San Xoán en Vigo: dónde habrá hogueras, horarios de Vitrasa y recomendaciones para evitar multas
- Las empresas de pisos turísticos de Vigo se ponen serias: prohibidas fiestas, mascotas y la entrada de terceras personas por la noche
- Más de la mitad de las quimioterapias en el hospital Álvaro Cunqueiro ya se programan para el día siguiente para optimizar recursos
- Guía para no perderte los conciertos de Castrelos: entradas, horarios, límites y consejos