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Terremoto en Venezuela

Vigo guarda un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos en Venezuela

Asistentes al minuto de silencio

Asistentes al minuto de silencio / FdV

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R. V.

Vigo

La corporación municipal de Vigo guardó este viernes un minuto de silencio frente al Concello, en Praza do Rei, en memoria de las víctimas y personas afectadas por los terremotos que han sacudido Venezuela. En el acto participaron el alcalde, Abel Caballero, miembros del gobierno local, representantes de PP y BNG y personal municipal.

Caballero trasladó la solidaridad de la ciudad con el pueblo venezolano y recordó los profundos vínculos de Vigo y Galicia con Venezuela, tanto por la emigración gallega como por la comunidad venezolana residente en la ciudad. El regidor aseguró que el Concello está a disposición de los venezolanos y venezolanas de Vigo «para todo lo que necesiten» en este momento de dolor.

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