Vigo guarda un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos en Venezuela

La corporación municipal de Vigo guardó este viernes un minuto de silencio frente al Concello, en Praza do Rei, en memoria de las víctimas y personas afectadas por los terremotos que han sacudido Venezuela. En el acto participaron el alcalde, Abel Caballero, miembros del gobierno local, representantes de PP y BNG y personal municipal.

Caballero trasladó la solidaridad de la ciudad con el pueblo venezolano y recordó los profundos vínculos de Vigo y Galicia con Venezuela, tanto por la emigración gallega como por la comunidad venezolana residente en la ciudad. El regidor aseguró que el Concello está a disposición de los venezolanos y venezolanas de Vigo «para todo lo que necesiten» en este momento de dolor.