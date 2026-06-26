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Vigo activa las lanzaderas para los conciertos de Castrelos

El servicio especial de autobuses funcionará tras las doce actuaciones nocturnas programadas para facilitar el regreso de los asistentes

Autobús de una de las líneas de Vitrasa que llega al parque de Castrelos.

Autobús de una de las líneas de Vitrasa que llega al parque de Castrelos. / Marta G. Brea

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Carlos Ponce

El Ayuntamiento pondrá en marcha, a partir del concierto de Deep Purple del próximo 2 de julio, un servicio especial de autobuses lanzadera para facilitar el regreso de los asistentes a los conciertos de Castrelos.

Las lanzaderas funcionarán al término de las doce actuaciones nocturnas programadas este verano y recorrerán distintas calles de la ciudad, entre ellas Camelias, Venezuela, Urzáiz, García Barbón, Sanjurjo Badía, Travesía, Pizarro, Plaza de España y Gran Vía.

El servicio permitirá la reserva anticipada de plaza a través de internet y los viajes estarán sujetos a las bonificaciones de la PassVigo.

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«Queremos facilitar el regreso de las personas que asistan al concierto», apuntó el alcalde, Abel Caballero.

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