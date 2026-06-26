Vigo activa las lanzaderas para los conciertos de Castrelos

El Ayuntamiento pondrá en marcha, a partir del concierto de Deep Purple del próximo 2 de julio, un servicio especial de autobuses lanzadera para facilitar el regreso de los asistentes a los conciertos de Castrelos.

Las lanzaderas funcionarán al término de las doce actuaciones nocturnas programadas este verano y recorrerán distintas calles de la ciudad, entre ellas Camelias, Venezuela, Urzáiz, García Barbón, Sanjurjo Badía, Travesía, Pizarro, Plaza de España y Gran Vía.

El servicio permitirá la reserva anticipada de plaza a través de internet y los viajes estarán sujetos a las bonificaciones de la PassVigo.

«Queremos facilitar el regreso de las personas que asistan al concierto», apuntó el alcalde, Abel Caballero.