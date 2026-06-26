Los universitarios sénior, los mejores embajadores de la ciencia y el conocimiento

La UVigo celebró este viernes en Redeiras una emotiva gala de reconocimiento a los Embajadores y Embajadoras de la Ciencia y del Conocimiento, una iniciativa que, desde su puesta en marcha en 2022, convirtió a 22 alumnas y alumnos del Programa de Mayores, mentorizados por 16 investigadores e investigadoras, en divulgadores en cafeterías y otros espacios sociales de Vigo, Ourense y Pontevedra.

El vicerrector Rafael Comesaña, con los investigadores que ejercieron como mentores. / DUVI

El acto sirvió para agradecer el compromiso de todos los implicados en este programa que traslada a la sociedad la importancia de la divulgación científica, la transferencia de conocimiento y el aprendizaje a lo largo de la vida.

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El nuevo vicerrector Rafael Comesaña destacó que es fundamental «para achegar o coñecemento xerado nas aulas e nos grupos de investigación a públicos diversos».