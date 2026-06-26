Homenaje
Los universitarios sénior, los mejores embajadores de la ciencia y el conocimiento
La Universidad de Vigo celebra una gala para reconocer la labor divulgadora de los estudiantes del Programa de Mayores
R.V.
La UVigo celebró este viernes en Redeiras una emotiva gala de reconocimiento a los Embajadores y Embajadoras de la Ciencia y del Conocimiento, una iniciativa que, desde su puesta en marcha en 2022, convirtió a 22 alumnas y alumnos del Programa de Mayores, mentorizados por 16 investigadores e investigadoras, en divulgadores en cafeterías y otros espacios sociales de Vigo, Ourense y Pontevedra.
El acto sirvió para agradecer el compromiso de todos los implicados en este programa que traslada a la sociedad la importancia de la divulgación científica, la transferencia de conocimiento y el aprendizaje a lo largo de la vida.
El nuevo vicerrector Rafael Comesaña destacó que es fundamental «para achegar o coñecemento xerado nas aulas e nos grupos de investigación a públicos diversos».
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