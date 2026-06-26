Renfe ofrecerá 306.000 plazas de AVE y Avlo entre Vigo y Madrid, un 50% más que el avión el verano pasado

Aunque en tiempos y fiabilidad sigue lejos de lo prometido, el ferrocarril comienza a vencer la batalla al avión en el corredor entre Vigo y Madrid. La conexión entre ambas ciudades disfrutará este verano de una oferta récord gracias a los trenes de la serie 106, también conocidos como los Avril y protagonistas de decenas de titulares durante los últimos años. Según los datos de Renfe, la relación entre las estaciones de Urzáiz y Chamartín contará con cerca de 306.000 plazas en Alta Velocidad, una de las cifras más altas de toda la red de Larga Distancia.

El dato se corresponde con las frecuencias programadas entre el 30 de junio y el 15 de septiembre. Sin embargo, supera de forma notable a las registradas por la misma ruta en avión en el mismo trimestre del año pasado. Según los datos de Aena fueron 230.374 asientos en 1.398 vuelos entre los aeropuertos de Peinador y Barajas en el primer viaje de competencia completa entre el AVE y el avión. La cifra es muy similar a la registrada en veranos anteriores (237.652 en 2024 o 233.646 en 2023) y viene a constatar la «competencia virtuosa» a la que apuntaba la directora de la terminal olívica, Ana Molés, ante el inminente recorte de tiempos del tren. Cabe recordar que estas

«La sinergia que se genera entre un medio y otro hace que el pasajero quiera moverse más», relataba a FARO en mayo de 2024. Y los datos por el momento lo confirman. Lejos de menguar a mínimos históricos como en Santiago, la ruta aérea creció en 2025 hasta su tercer mejor dato con 731.476 viajeros. A su vez, el número de viajeros en trenes de Larga Distancia en Urzáiz creció un 15% hasta los 403.199 viajeros, entre los que se incluyen los de paradas intermedias como Santiago, Ourense, Zamora, Medina del Campo o la propia Madrid-Chamartín. Y todo ello a pesar del corte de más de 10 días debido a los terribles incendios del pasado agosto.

Trenes AVE y Avlo entre Vigo y Madrid desde el 21 de mayo de 2026 / Simón Espinosa

Y es que el corredor gallego se ha consolidado como un mercado de alto valor para Renfe al no tener que sufrir la competencia de Ouigo e Iryo, al tiempo que ofrece unos costes por plaza mucho menores que el avión. De los 8,9 millones de asientos que ofrecerá la compañía pública en todos sus servicios comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y AVE Internacional) alrededor de 935.000 plazas serán en Galicia, correspondiéndose el 90% con el corredor hacia Madrid.

El resto se centran entre el Alvia catalán, la ruta con pasajeros más larga de toda España. Entre los otros corredores destacan Málaga y Sevilla, con cerca de 635.000 y 552.000 plazas respectivamente, o el de A Coruña, con 382.000 asientos. Todos ellos, a diferencia del caso olívico, cuentan con líneas directas que evitan rodeos como el actual por Santiago. De hecho, un 75% de las frecuencias hacen parada en la estación compostelana.

Servicio público y descuentos

Desde la operadora pública reivindican su función vertebradora gracias a los casi 13 millones de plazas en Avant y Media Distancia, además de ser la única compañía que conecta pequeñas poblaciones con grandes ciudades. Entre los principales atractivos para optar por el ferrocarril este verano está la cuarta edición del programa de Verano Joven aprobado recientemente por el Consejo de Ministros y el Congreso.

Los jóvenes entre 18 y 30 años disfrutarán de descuentos de hasta el 50% en los AVE y Avlo (marca de bajo coste) para cualquier viaje por el territorio nacional. Este descuento se limita hasta los 30 euros por título, de forma que un billete de 25 euros costaría 12,5 euros y uno de 50 euros, un máximo de 35 euros. En la edición de 2025, Renfe vendió más de cuatro millones de billetes con descuento para que los jóvenes pudiesen viajar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, lo que supuso un incremento del 56,71% respecto a 2024, con más de 1,4 millones de títulos adicionales.

En el caso de Media Distancia y Avant, los descuentos alcanzarán el 90% del precio original del billete. De esta manera será posible viajar entre Vigo y A Coruña por apenas 1,5 euros, menos de lo que cuesta un billete de autobús de Vitrasa. El peaje entre la ciudad herculina y la olívica supera, desde el 1 de enero, los 22,50 euros por trayecto.