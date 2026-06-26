La provincia de Pontevedra lidera el aumento de radares en Galicia y llega ya a los 68

La provincia de Pontevedra se ha convertido en la que más ha incrementado su red de radares durante el último año en Galicia. Según el V Observatorio de Radares elaborado por la empresa de asistencia a la conducción Coyote, el territorio de las Rías Baixas cuenta actualmente con 68 cinemómetros, un 15% más que en 2025, lo que supone el mayor crecimiento registrado entre las cuatro provincias gallegas.

La red provincial está formada por 48 radares fijos, cuatro de semáforo, siete de tramo y nueve de cinturón y móviles. Además, Pontevedra también destaca por el incremento de los dispositivos gestionados por la Dirección General de Tráfico (DGT), que han crecido un 25% en apenas un año. De los 68 radares existentes, 44 dependen directamente del organismo estatal y otros 24 están en manos de ayuntamientos y administraciones locales.

Este aumento de los sistemas de control de velocidad coincide con la reciente entrada en funcionamiento de un nuevo radar en Vigo, uno de los últimos instalados por la DGT en Galicia. El dispositivo está ubicado en la VG-20, en el punto kilométrico 10,280 de la circunvalación viguesa, en sentido al Hospital Álvaro Cunqueiro. Se encuentra tras el enlace con la AG-57 y antes del viaducto de O Porto, una zona especialmente sensible por la pronunciada pendiente del trazado y por las sucesivas reducciones de velocidad que deben afrontar los conductores.

Aunque durante sus primeras semanas de funcionamiento el radar se limitó a informar de los excesos de velocidad, desde el pasado mes de abril ya comenzó a tramitar sanciones. El control vigila un tramo en el que el límite desciende progresivamente desde los 120 kilómetros por hora hasta los 70 km/h actuales. Además, la velocidad máxima se reducirá próximamente a 60 km/h debido a las obras previstas en el entorno del viaducto de O Porto, donde se detectaron problemas estructurales que obligaron a restringir el tráfico pesado y a planificar actuaciones de refuerzo.

La instalación de este nuevo dispositivo se produce en un momento de especial vigilancia en las carreteras españolas. Con la llegada del verano y el incremento de los desplazamientos por vacaciones, la exposición de los conductores a los controles de velocidad aumenta de forma significativa. Según los datos recopilados por Coyote, durante el periodo estival los usuarios detectan un 12% más de radares fijos y un 29% más de radares móviles que durante el resto del año, lo que supone un incremento conjunto del 41%.

A nivel autonómico, Galicia dispone actualmente de 234 radares, un 10% más que hace un año y un 36% más que en 2021. La comunidad pierde una posición en el ranking nacional y se sitúa como la séptima con mayor número de cinemómetros, por detrás de Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana.