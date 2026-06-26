Los pleitos civiles vuelven a caer en Vigo en el arranque de 2026 por efecto de la mediación previa

La obligada mediación previa en la jurisdicción civil que está vigente desde abril de 2025 sigue teniendo un impacto significativo en las estadísticas judiciales. La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vigo registró durante el primer trimestre de este 2026 un total de 4.920 asuntos. Se trata de una cifra elevada, pero muy por debajo de los 8.777 del mismo período del ejercicio anterior, cuando hubo un aluvión de casos precisamente para evitar la reforma que impuso la negociación, y de los 6.542 contabilizados en 2024. En todo caso, es similar e incluso más alta que la de los años anteriores, cuando la litigiosidad ya se había disparado por los pleitos hipotecarios, los de tarjetas revolving y los impulsados por los fondos buitre.

El Tribunal de Instancia de Vigo está pendiente del Real Decreto que contempla tres nuevos magistrados civiles para la ciudad. El nuevo presidente judicial, Manuel Ángel Pereira, ya avanzó tras ser elegido que estas plazas son prioritarias. Y es que es probable que la litigiosidad vuelva a dispararse, ya que por ahora, transcurrido más de un año desde que entró en vigor la reforma, sigue muy condicionada por la exigida mediación: aunque ya están claros los criterios, los activos fondos buitre, por ejemplo, han visto como muchas de sus demandas han acabado siendo inadmitidas por errores formales a la hora de realizar esta negociación.

Instrucción

A la espera de lo que suceda en los próximos meses, lo cierto es que este escenario ha logrado reducir en un solo año de 16.623 hasta 13.110 los asuntos civiles pendientes. En cuanto a la Sección de Instrucción, que está también a la espera del octavo magistrado que fue eliminado en 2025, registró desde enero hasta marzo 4.475 casos. A día de hoy solo hay siete jueces dedicados a la investigación de delitos.