La plantilla de la lavandería hospitalaria de Vigo convoca cinco días de huelga en julio por el «bloqueo» del convenio

La plantilla de la concesionaria Elis Manomatic S.A. ha convocado cinco jornadas de huelga en el servicio de lavandería y lencería hospitalaria del Área Sanitaria de Vigo, desde las 00.00 horas del 6 de julio hasta las 24.00 horas del 10 de julio de 2028, ante el «bloqueo absoluto» de la negociación del nuevo convenio colectivo. Los paros afectarán a la totalidad del personal de lavandería y lencería de los hospitales Álvaro Cunqueiro, Meixoeiro y Nicolás Peña. Según el Comité de Empresa, el principal escollo es la negativa de la dirección a computar los 20 minutos de descanso del bocadillo como tiempo efectivo de trabajo, una medida que la representación laboral considera necesaria para avanzar hacia la reducción real de jornada y la equiparación con el personal propio del Sergas, como ya ocurre en otras contratas del área sanitaria.

El comité denuncia la postura «inflexible» de la multinacional y asegura que la plantilla, formada por alrededor de un centenar de personas, trabaja en condiciones de «gran penosidad», con ritmos de producción intensos, altas temperaturas en las instalaciones y manipulación constante de material biológico. Además, sostiene que varias categorías perciben salarios que apenas rozan el Salario Mínimo Interprofesional y requieren complementos para no quedar por debajo del umbral legal.

La representación sindical califica de «incomprensible y carente de sensibilidad social» la posición de Elis Manomatic y contrapone los beneficios globales de la matriz internacional con la situación laboral del personal en Vigo. En este sentido, defiende que existe «margen económico más que suficiente para garantizar condiciones dignas sin poner en riesgo la paz social», al tratarse de un servicio financiado con dinero público a través de los cánones que abona la Xunta de Galicia por los servicios no clínicos de los hospitales.

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El Comité de Empresa lamenta tener que recurrir a una huelga en un servicio que define como el «motor invisible» de la higiene hospitalaria, encargado del suministro de sábanas, uniformes y ropa estéril de quirófano. No obstante, insiste en que la empresa debe aceptar que el tiempo de bocadillo sea considerado jornada efectiva como requisito «indispensable e innegociable» para desbloquear el conflicto y continuar la negociación del convenio.