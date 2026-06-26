FENÓMENO NATURAL
Invasión de cangrejos patudos en las playas de Cíes
Es la tercera vez que se produce este fenómeno natural en lo que va de año
Las playas y zonas rocosas del archipiélago de las islas Cíes han vuelto a teñirse de miles de ejemplares de cangrejos patudos, conocidos en Galicia como patexos o pateiros, un fenómeno que se produce por tercera vez en lo que va de año.
Según han explicado a Efe los responsables del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, esta acumulación se debe a la combinación de varios factores naturales, entre ellos el aumento de la temperatura superficial del mar.
Pero también a la persistencia de los vientos del norte y el comportamiento migratorio de esta especie, un cangrejo pelágico que nada en grandes bancos mar adentro y que acaba siendo arrastrado hasta la costa por las corrientes.
Estos crustáceos constituyen una fuente de alimento esencial para numerosas especies de peces, como sargos, lubinas o maragotas, y también para aves marinas como gaviotas y cormoranes, especialmente durante la época de cría.
La relación del ser humano con el patexo también forma parte de la tradición marinera gallega y, si antiguamente se recogía para utilizarlo como abono natural e incluso para aportar sabor a algunos caldos, hoy es una cebo muy apreciado en la pesca deportiva y profesional
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