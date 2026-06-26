Invasión de cangrejos patudos en las playas de Cíes

Las playas y zonas rocosas del archipiélago de las islas Cíes han vuelto a teñirse de miles de ejemplares de cangrejos patudos, conocidos en Galicia como patexos o pateiros, un fenómeno que se produce por tercera vez en lo que va de año.

Según han explicado a Efe los responsables del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, esta acumulación se debe a la combinación de varios factores naturales, entre ellos el aumento de la temperatura superficial del mar.

Pero también a la persistencia de los vientos del norte y el comportamiento migratorio de esta especie, un cangrejo pelágico que nada en grandes bancos mar adentro y que acaba siendo arrastrado hasta la costa por las corrientes.

Las playas y zonas rocosas del archipiélago de las Illas Cíes han vuelto a teñirse de miles de ejemplares de cangrejos patudos. / Parque Natural das Illas Atlánticas de Galicia / EFE

Estos crustáceos constituyen una fuente de alimento esencial para numerosas especies de peces, como sargos, lubinas o maragotas, y también para aves marinas como gaviotas y cormoranes, especialmente durante la época de cría.

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La relación del ser humano con el patexo también forma parte de la tradición marinera gallega y, si antiguamente se recogía para utilizarlo como abono natural e incluso para aportar sabor a algunos caldos, hoy es una cebo muy apreciado en la pesca deportiva y profesional