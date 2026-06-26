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FENÓMENO NATURAL

Invasión de cangrejos patudos en las playas de Cíes

Es la tercera vez que se produce este fenómeno natural en lo que va de año

Imagen de los cangrejos sobre la arena de Rodas.

Imagen de los cangrejos sobre la arena de Rodas. / Parque Natural de las Islas Atlánticas de Galicia/EFE

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R. V.

Las playas y zonas rocosas del archipiélago de las islas Cíes han vuelto a teñirse de miles de ejemplares de cangrejos patudos, conocidos en Galicia como patexos o pateiros, un fenómeno que se produce por tercera vez en lo que va de año.

Según han explicado a Efe los responsables del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, esta acumulación se debe a la combinación de varios factores naturales, entre ellos el aumento de la temperatura superficial del mar.

Pero también a la persistencia de los vientos del norte y el comportamiento migratorio de esta especie, un cangrejo pelágico que nada en grandes bancos mar adentro y que acaba siendo arrastrado hasta la costa por las corrientes.

ILLAS CÍES (VIGO), 26/06/2026.- Las playas y zonas rocosas del archipiélago de las Illas Cíes han vuelto a teñirse de miles de ejemplares de cangrejos patudos, conocidos en Galicia como patexos o pateiros, un fenómeno que se produce por tercera vez en lo que va de año. EFE/Parque Natural de las Islas Atlánticas de Galicia CRÉDITO OBLIGATORIO SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO SÓLO USO EDITORIAL. CRÉDITO OBLIGATORIO

Las playas y zonas rocosas del archipiélago de las Illas Cíes han vuelto a teñirse de miles de ejemplares de cangrejos patudos. / Parque Natural das Illas Atlánticas de Galicia / EFE

Estos crustáceos constituyen una fuente de alimento esencial para numerosas especies de peces, como sargos, lubinas o maragotas, y también para aves marinas como gaviotas y cormoranes, especialmente durante la época de cría.

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La relación del ser humano con el patexo también forma parte de la tradición marinera gallega y, si antiguamente se recogía para utilizarlo como abono natural e incluso para aportar sabor a algunos caldos, hoy es una cebo muy apreciado en la pesca deportiva y profesional

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