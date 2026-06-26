Inaugurada la humanización de un nuevo tramo de la avenida Clara Campoamor tras una inversión de 1,25 millones

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, inauguró este viernes la humanización de un nuevo tramo de la avenida Clara Campoamor, entre las rotondas de Ramiro Pascual y el Hospital Álvaro Cunqueiro. La actuación, según explicó el Concello, abarcó 500 metros de longitud y contó con una inversión municipal de 1,25 millones de euros. Los trabajos incluyeron la renovación integral de la calzada y la construcción de nuevas aceras a lo largo de medio kilómetro, con el objetivo de reforzar la seguridad peatonal en una zona de acceso al hospital. Según el gobierno local, la obra pone fin a la situación que obligaba a los peatones a transitar por un espacio insuficiente y en condiciones de riesgo.

La intervención también permitió modernizar las redes de servicios, con la instalación de una nueva red de drenaje, saneamiento, abastecimiento de agua, iluminación pública y distribución de energía eléctrica. El regidor se desplazó a la zona para comprobar el remate de los trabajos y dar por inaugurado el nuevo tramo de la avenida. Durante la visita, Caballero defendió que la actuación responde a una decisión del Concello para resolver «un problema histórico de seguridad». «Era una obra necesaria para proteger a los peatones y mejorar este acceso a la ciudad», afirmó el alcalde.

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El regidor también criticó que la Xunta de Galicia no asumiese el coste de la actuación, al considerar que le correspondía ejecutar esta mejora. «Es una obra que debería hacer la Xunta y que no la hizo. La decisión de realizarla la tomó el Concello de Vigo», concluyó.