Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremotos VenezuelaPolicías Salvan Niño en VigoTraspaso AP-9Nueva Rectora UVigoRevisión PAUBaloncesto Vigo selecciónDimisión en el Santa Mariña
instagramlinkedin

Obras públicas

Inaugurada la humanización de un nuevo tramo de la avenida Clara Campoamor tras una inversión de 1,25 millones

Parte del equipo de gobierno municipal, en la visita a las obras.

Parte del equipo de gobierno municipal, en la visita a las obras. / FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, inauguró este viernes la humanización de un nuevo tramo de la avenida Clara Campoamor, entre las rotondas de Ramiro Pascual y el Hospital Álvaro Cunqueiro. La actuación, según explicó el Concello, abarcó 500 metros de longitud y contó con una inversión municipal de 1,25 millones de euros. Los trabajos incluyeron la renovación integral de la calzada y la construcción de nuevas aceras a lo largo de medio kilómetro, con el objetivo de reforzar la seguridad peatonal en una zona de acceso al hospital. Según el gobierno local, la obra pone fin a la situación que obligaba a los peatones a transitar por un espacio insuficiente y en condiciones de riesgo.

La intervención también permitió modernizar las redes de servicios, con la instalación de una nueva red de drenaje, saneamiento, abastecimiento de agua, iluminación pública y distribución de energía eléctrica. El regidor se desplazó a la zona para comprobar el remate de los trabajos y dar por inaugurado el nuevo tramo de la avenida. Durante la visita, Caballero defendió que la actuación responde a una decisión del Concello para resolver «un problema histórico de seguridad». «Era una obra necesaria para proteger a los peatones y mejorar este acceso a la ciudad», afirmó el alcalde.

Noticias relacionadas

El regidor también criticó que la Xunta de Galicia no asumiese el coste de la actuación, al considerar que le correspondía ejecutar esta mejora. «Es una obra que debería hacer la Xunta y que no la hizo. La decisión de realizarla la tomó el Concello de Vigo», concluyó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Arrivederci» Nicola: uno de los restaurantes italianos pioneros de Vigo apaga el horno tras casi medio siglo de éxito
  2. El tradicional ritual de protección de las hierbas de San Juan
  3. Una fuerte granizada descarga en Chapela y Teis después de varias jornadas de tórrido calor
  4. Un empresario mexicano va a juicio en Vigo acusado del impago de 201.000 euros en pensiones a sus dos hijos menores
  5. Guía para disfrutar de la noche de San Xoán en Vigo: dónde habrá hogueras, horarios de Vitrasa y recomendaciones para evitar multas
  6. Las empresas de pisos turísticos de Vigo se ponen serias: prohibidas fiestas, mascotas y la entrada de terceras personas por la noche
  7. Más de la mitad de las quimioterapias en el hospital Álvaro Cunqueiro ya se programan para el día siguiente para optimizar recursos
  8. Guía para no perderte los conciertos de Castrelos: entradas, horarios, límites y consejos

Inaugurada la humanización de un nuevo tramo de la avenida Clara Campoamor tras una inversión de 1,25 millones

Detenido en Vigo por tentativa de homicidio: asestó una puñalada próxima al corazón a otro hombre tras un partido de fútbol

Detenido en Vigo por tentativa de homicidio: asestó una puñalada próxima al corazón a otro hombre tras un partido de fútbol

Hoy arranca el Galicia Fest: el evento musical reúne en Vigo un cartel con más de 23,5 millones de oyentes mensuales

Hoy arranca el Galicia Fest: el evento musical reúne en Vigo un cartel con más de 23,5 millones de oyentes mensuales

Vigo guarda un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos en Venezuela

Los pleitos civiles vuelven a caer en Vigo en el arranque de 2026 por efecto de la mediación previa

Los pleitos civiles vuelven a caer en Vigo en el arranque de 2026 por efecto de la mediación previa

El Corner celebra sus 50 años en Vigo: 15 millones de hamburguesas y media tonelada de patatas fritas

El Corner celebra sus 50 años en Vigo: 15 millones de hamburguesas y media tonelada de patatas fritas

Vigo activa las lanzaderas para los conciertos de Castrelos

Vigo activa las lanzaderas para los conciertos de Castrelos

La catedrática de la UVigo María del Carmen Cabeza, nueva presidenta de la CIUG

Tracking Pixel Contents