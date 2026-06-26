Hoy arranca el Galicia Fest: el evento musical reúne en Vigo un cartel con más de 23,5 millones de oyentes mensuales

Hoy, viernes 26 de junio, arranca la segunda edición del Galicia Fest, el primer gran evento musical del verano en Vigo. Decenas de fans ya se agolpaban en la entrada del recinto antes de que se abriesen las puertas para disfrutar de la música, que empezará a sonar a las 15.30 horas, con el DJ Víctor Rivas.

El primer concierto de esta jornada corre a cargo de Maryland, cuyo comienzo está previsto a las 16.00 horas. Le sucederán Pablo Lesuit, a las 16.50 horas; Sabela, a las 18.10 horas; Coti a las 19.25 horas; Miriam Rodríguez a las 21.05 horas; La Reina del Flow a las 22.45 horas (con un espectáculo de 120 minutos) y José de Rico a las 1.00 horas.

Entre conciertos, y para que la música no deje de sonar en ningún momento, sonará lo mejor de la música electrónica de ayer y de hoy con el primero de los DJ’s ganador del concurso ‘Vibra Mahou’, Carlos Trini; DJ Tuyyo, Bea Fernandes, Diego Mariño, DJ Charlie, Jorge Álvarez y el cierre a cargo de Víctor Rivas y Adrián Gold.

El sábado 27 será el turno de Álvaro de Luna, Juan Magán, Lori Meyers, Taburete, Carla Lourdes, Fredi Leis, Marlena y Vera Fauna.; que completarán un cartel en el que suman la friolera de 23.531.781 oyentes mensuales en Spotify.

Los artistas más escuchados en Spotify del festival

Todos los artistas suman su granito de arena a esta cifra, pero cinco de ellos sorprenden con la fidelidad de sus fans con los datos que aporta Spotify. Entre ellos, quien se lleva la palma es el padre del electrolatino, Juan Magán, con 12,820,854 oyentes mensuales. El autor de clásicos de la década de 2010 como Ella no sigue modas, Bailando por ahí o Verano azul encabeza el ránking dentreo de este festival.

Le sigue Coti, el cantautor argentino detrás de temas como Antes que ver el Sol o Nada fue un error le sigue con un total de 3,637,877 oyentes en la plataforma. En tercer lugar, encontramos a Álvaro de Luna, cantante sevillano que se dio a conocer en el programa La Voz y que alcanzó la fama como vocalista de la banda Sinsinati y la consagración en solitario con el sencillo Juramento eterno de sal; el artista cuenta con 2,175,750 oyentes mensuales.

Cerrando el top 5 tenemos, por un lado, al grupo pop Taburete, dirigido por Willy Bárcenas y con 1,860,030 personas que cantarán este fin de semana temas como Sirenas, Amos del piano bar o 5 sentidos. Por otro, con 940,928 oyentes mensuales está José de Rico, DJ y productor musical detrás de canciones como Rayos de Sol (Remix), Noche de Estrellas y Te fuiste.

Guía del Galicia Fest

Aquí te dejamos todo lo que debes saber para disfrutar al máximo de este festival:

Mapa del recinto

Las personas asistentes ya pueden consultar el mapa del recinto para localizar los escenarios, las barras, los food trucks y el resto de espacios del festival, evitando así perderse ninguna de las actuaciones.

Cómo llegar

O público asistente a Galicia Fest podrá llegar al recinto a través de diferentes medios de transporte, tanto por tierra como por mar.

En tren: desde Porto, la conexión ferroviaria es a través del Tren Celta, con llegada a la estación de Vigo Guixar. Para quienes viajan desde otros puntos de Galicia como Pontevedra, Santiago de Compostela o A Coruña, existen servicios de Media Distancia con llegada a las estaciones de Vigo Guixar o Vigo Urzaiz.

desde Porto, la conexión ferroviaria es a través del Tren Celta, con llegada a la estación de Vigo Guixar. Para quienes viajan desde otros puntos de Galicia como Pontevedra, Santiago de Compostela o A Coruña, existen servicios de Media Distancia con llegada a las estaciones de Vigo Guixar o Vigo Urzaiz. En barco: es posible llegar por mar desde O Morrazo. Los puertos de salida serán Cangas do Morrazo y Moaña, con servicios operados por Mar de Ons y Piratas de Nabia.

es posible llegar por mar desde O Morrazo. Los puertos de salida serán Cangas do Morrazo y Moaña, con servicios operados por Mar de Ons y Piratas de Nabia. En coche: quienes lleguen en coche deberán consultar previamente los aparcamientos disponibles y planificar su llegada con antelación, con el objetivo de acceder al recinto de la forma más cómoda posible. Aquí dejamos un mapa con las zonas de parking más cercanas:

Mapa parkings. / FdV

Recogida de pulseras

Antes de acceder al festival, as personas asistentes deberán seguir tres pasos fundamentales: validar a su entrada, recoger la pulsera y recargala para poder gozar de Galicia Fest.

Punto de pulseración – Centro Comercial Vialia Estación de Vigo

Punto de pulseración – Escultura de O Nadador, Vigo

El viernes, 26 de junio, y el sábado, 27 de junio, el punto de pulseración estará situado en la Escultura de O Nadador, en Vigo, en horario de 13.00 a 22.00 horas.

Espacio seguro

Durante el festival estará habilitado un punto de atención en la Oficina do Festival para comunicar o denunciar cualquier situación de acoso, agresión sexista o comportamiento inadecuado.

Las personas que necesiten ayuda podrán dirigirse al personal del festival. La organización «traballa para que Galicia Fest sexa un espazo seguro e respectuoso para todas as persoas».