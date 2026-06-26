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Un grupo de bomberos voluntarios de Galicia busca apoyo en Vigo para viajar a Venezuela a rescatar personas: «Las primeras 72 horas son cruciales»

Son una decena profesionales y dos perros. Están acostumbrados a realizar operaciones en riadas o inundaciones

Los bomberos y uno de sus perros en una labor de rescate.

Los bomberos y uno de sus perros en una labor de rescate. / G. Hernández

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Manoel Tato es un bombero ferrolano que hace un par de años montó una ONG para ayudar en catástrofes a nivel internacional. Su idea gustó a profesionales de toda la comunidad, que se unieron a él.

Grupos como el suyo son necesarios en Venezuela, donde tienen escasos recursos de emergencias para hacer frente a los efectos del terremoto. La envergadura del seísmo y la profundidad del epicentro dejaron las infraestructuras seriamente tocadas. En este escenario, la prioridad absoluta son los equipos de rescate ligero: grupos autónomos de entre 10 y 15 rescatistas que viajan con su propia logística y alimentos, sin suponer una carga para el país receptor.

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Ellos ponen los medios y la experiencia al servicio del país, pero necesitan financiación para volar hasta allí. Aunque el Gobierno venezolano ya solicitó ayuda internacional, los canales oficiales de la Unión Europea suelen ser lentos. Por ello, Tato —que ya cuenta con experiencia en catástrofes como las de Turquía o Libia— busca adelantarse junto a sus compañeros de manera independiente. «Nuestra idea es plantarnos allí con nuestras capacidades; si nos ponen a trabajar, perfecto, y si no, nos quedamos tirados, pero hay que moverse ya», explican, centrando ahora sus esfuerzos en negociar con aerolíneas que abran espacio humanitario, ya que los vuelos comerciales están suspendidos.

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